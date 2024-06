Come ritardare l'invecchiamento? Ecco cosa fa vivere l'età adulta in buona salute

Invecchiare significa sperimentare diversi fenomeni cellulari dannosi, ma la promettente ricerca di laboratorio potrebbe aiutare a rallentare questo processo. Il futuro della salute potrebbe risiedere in queste scoperte rivoluzionarie.

Perché esattamente invecchiamo?

Sono coinvolti molti fenomeni:

Stress ossidativo la produzione di radicali liberi ( metabolismo, inquinamento, raggi UV, stress, ecc.) supera le nostre capacità antiossidanti e accelera l'invecchiamento cellulare;

la produzione di radicali liberi ( metabolismo, inquinamento, raggi UV, stress, ecc.) supera le nostre capacità antiossidanti e accelera l'invecchiamento cellulare; Accorciamento dei telomeri : questi piccoli pezzi di DNA situati all'estremità dei nostri cromosomi si accorciano ad ogni divisione cellulare. Quando sono troppo corte, le cellule diventano senescenti e si accumulano nel nostro organismo, producendo radicali liberi;

: questi piccoli pezzi di DNA situati all'estremità dei nostri cromosomi si accorciano ad ogni divisione cellulare. Quando sono troppo corte, le cellule diventano senescenti e si accumulano nel nostro organismo, producendo radicali liberi; Degradazione delle cellule : si verificano errori durante la replicazione o la riparazione del loro DNA;

: si verificano errori durante la replicazione o la riparazione del loro DNA; Glicazione delle proteine : gli zuccheri in eccesso nel sangue si attaccano alle proteine ​​e favoriscono l'infiammazione cronica;

: gli zuccheri in eccesso nel sangue si attaccano alle proteine ​​e favoriscono l'infiammazione cronica; Diminuzione della produzione di energia da parte dei mitocondri le “centrali” energetiche di tutte le nostre cellule: i neuroni generano meno impulsi nervosi, le cellule muscolari si contraggono meno bene, ecc.

della produzione di energia da parte dei mitocondri le “centrali” energetiche di tutte le nostre cellule: i neuroni generano meno impulsi nervosi, le cellule muscolari si contraggono meno bene, ecc. Immunità in difetto: diminuisce la tolleranza del sistema immunitario , aumentando il rischio di autoanticorpi contro le cellule del corpo, malattie autoimmuni e infiammazioni croniche. Ci difendiamo meno bene da virus e batteri, ma anche dalle cellule tumorali.

Le malattie croniche ( cardiovascolari, metaboliche, neurodegenerative e infiammatorie) sono favorite dall'invecchiamento e lo accelerano. Un vero e proprio "circolo vizioso".

È possibile rallentare il processo di invecchiamento?

Si è addirittura dimostrato che l'invecchiamento cellulare possa essere reversibile: riprogrammando le cellule di topi anziani, gli studiosi sono riusciti a cancellare i segni dell'invecchiamento e ad aumentarne la longevità del 30%. Se fossimo in grado di trasferire questi risultati agli esseri umani, probabilmente potremmo raggiungere tutti i 120 anni in buona salute.

Possiamo rigenerare alcuni organi?

Si effettuano esperimenti:

sul cuore (l'iniezione, nei topi, di un gene presente nei centenari riduce di circa dieci anni l' età biologica del cuore);

(l'iniezione, nei topi, di un gene presente nei centenari l' età biologica del cuore); sull' orecchio (i ricercatori hanno sviluppato una molecola in grado di invertire la perdita dell'udito stimolando la crescita delle cellule nell'orecchio interno);

(i ricercatori hanno sviluppato una molecola in grado di invertire la stimolando la crescita delle cellule nell'orecchio interno); sul cervello.

La ricerca si concentra invece su soluzioni antietà complete. Perché nell'invecchiamento non c'è un organo che fallisce e altri che funzionano bene, ma piuttosto diversi livelli di degenerazione per ciascun organo.

È possibile ringiovanire il cervello?

La ricerca ha dimostrato che sia possibile ringiovanire il cervello dei topi vecchi trasfondendoli con sangue di topi giovani. Somministrando per quattro settimane una proteina che circola nel sangue (GDF11), si rallenta il declino cognitivo poiché si migliorano le capacità di memoria.

Questo fattore sanguigno attiva nel cervello il processo di pulizia chiamato 'autofagia', che stimola l'attività neuronale e favorisce l'eliminazione delle cellule senescenti, inoltre aumenta il metabolismo e il dispendio energetico.

Speranza per le malattie degenerative?

Sì, i primi studi clinici sono già in corso su pazienti con trasfusioni di frazioni di plasma sanguigno di giovani e mostrano un miglioramento dei sintomi. Da confermare su larga scala, ma c'è speranza.

Rallentare l’invecchiamento: le strade più promettenti negli esseri umani

Negli animali, la riduzione dell'apporto energetico del 30-40% ritarda l'invecchiamento degli organi, previene la comparsa del cancro e aumenta la durata della vita. La restrizione nutrizionale, oltre ad incidere sul metabolismo, attiva tra l'altro l'autofagia (la cellula distrugge le sue componenti danneggiate) e riduce lo stress ossidativo.

Nell'uomo, l'osservazione delle secolari popolazioni di Okinawa, il cui apporto energetico è inferiore di circa il 20% rispetto alla media, conferma questa idea.

Metformina come farmaco antietà

Questa molecola viene utilizzata nel trattamento del diabete di tipo 2, ed è stato appena autorizzato uno studio clinico per ottenere l'indicazione “antietà ”: i diabetici che lo assumono a lungo termine vivono più a lungo dei non diabetici. Ciò si spiega senza dubbio con la sua azione sugli zuccheri nell'organismo o sull'espressione di alcuni geni della longevità come le sirtuine.

Come possiamo rallentare concretamente l’invecchiamento delle nostre cellule?

1. Adottare il digiuno intermittente

Questa è la migliore trasposizione della restrizione calorica nell'uomo. L'idea è quella di digiunare per almeno 16 ore su 24, saltando la cena o la colazione (più compatibile con la vita familiare e sociale). Questo ci permette di ridurre il nostro apporto di circa il 20% (fino a 500 kcal al giorno) se non mangiamo di più negli altri pasti.

Adottandolo per due-tre mesi osserviamo già una riduzione della massa grassa viscerale, benefica per la salute.

2. Fare scorta di antiossidanti

I polifenoli, i carotenoidi e la vitamina C, che si trovano soprattutto nelle piante colorate, fungono da scudo contro l'eccesso di radicali liberi che ci fanno "arrugginire". La luteina , la zeaxantina (mirtilli, agrumi, pomodori, ecc.) e il betacarotene (carote, peperoni, spinaci , ecc.) proteggono dall'invecchiamento degli occhi e della pelle. Bisogna consumare almeno 400 g di verdura e 3 frutti al giorno, mescolando varietà e colori. Utilizzare anche, a piacere, erbe e spezie.

È meglio evitare di assumere integratori alimentari antiossidanti, come i multivitaminici, senza previa valutazione. Se non vi è alcuna carenza accertata, un eccesso è piuttosto proossidante, quindi dannoso.

3. Scegliere saggiamente gli zuccheri

Una porzione di amidi (cereali semintegrali e legumi ) ad ogni pasto, per un apporto sufficiente di glucosio, il nostro carburante e frutta , non più di 3 al giorno, per evitare un eccesso di fruttosio. Limitare gli altri zuccheri, compresi quelli provenienti da prodotti trasformati, bibite e succhi di frutta, nel caffè, ecc.

4. Abbassare la frequenza cardiaca a riposo

Il cuore è programmato per un numero finito di battiti. Inoltre, una bassa frequenza cardiaca (FC) la preserva. Per questo, si consiglia di praticare almeno 3 volte 45 minuti o 5 volte 30 minuti alla settimana di attività fisica comprensiva di sforzo cardio (camminata veloce, cyclette o ellittica, lezioni di fitness, ecc.). Da alternare al potenziamento muscolare per rallentare il deperimento muscolare legato all'età. Tre volte 5 minuti al giorno di coerenza cardiaca tramite un'applicazione aiutano anche ad abbassare la frequenza cardiaca a riposo e a ridurre lo stress cronico pro-ossidante.

5. Proteggere la pelle, gli occhi e le orecchie

L'effetto dei raggi UV è cumulativo, quindi non esiste un'età per proteggere la pelle e gli occhi dal sole se si vogliono limitare le rughe, le macchie o il rischio di cataratta.

Si tratta di indossare una crema da giorno anti-UVB e anti-UVA se si trascorre del tempo all'aria aperta o in spiaggia, con il più spesso possibile cappello, vestiti e occhiali da sole, indispensabili non appena la forte luminosità ci abbaglia.

Per proteggere le vostre orecchie, non alzate il volume al massimo quando ascoltate la musica e fate diverse pause durante la giornata, poiché questo organo ha bisogno di silenzio. Indossare protezioni per l'udito ai concerti o quando si guida una moto.

6. Vivere con ottimismo e positività

Vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta.

Si stima che avere un atteggiamento positivo spieghi il 9% della variazione nella lunghezza dei telomeri, e le donne che sono ottimiste per natura hanno maggiori probabilità di vivere fino a 90 anni, secondo Psychology and Health e Journal of American Geriatric Society.

Come rallentare il declino cognitivo