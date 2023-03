Musicisti cinesi e spagnoli insieme per i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Cina e Spagna

Un concerto per celebrare mezzo secolo di relazioni diplomatiche tra Cina e Spagna. Oltre 100 artisti provenienti dai due Paesi si sono riuniti, a distanza, per registrare la loro musica da Barcellona e Pechino. Il “terzo festival musicale Cina-Europa e il concerto per il 50esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Spagna”, ospitato da China Media Group (Cmg), sarà trasmesso su Cgtn il prossimo 31 marzo. Proporrà musica classica e folk, oltre a balli che metteranno in mostra le tradizioni culturali di lunga data dei due Paesi. Lo scopo dell'iniziativa? Costruire un ponte di amicizia tra i popoli e approfondire la comprensione reciproca.

Un concerto per avvicinare i popoli

Il 2023 è il terzo anno consecutivo in cui China Media Group organizza il China-Europe Music Festival. Per la prima volta, gli artisti della Franz Schubert Filharmonia Barcelona e del China Oriental Performing Arts Group si sono riuniti a distanza per registrare la loro musica da Barcellona e Pechino.

Nel Palau de la Musica Catalana di Barcellona, famoso come l'apice del modernismo architettonico, risuonavano le note della musica cinese. L'Orchestra Filarmonica di Schubert ha suonato quattro brani di musica cinese tra cui l'Ouverture sinfonica n. 1, Dance of the Yao People, Glowing Red Morningstar Lilies e Swan Goose.

Yang Tianwa, violinista cinese residente in Europa, ha eseguito Carmen Fantasy intrisa di sapore spagnolo. Il chitarrista spagnolo Raphael Rafael Aguirre ha suonato Romance de Amor, Memories of the Alhambra e Liu Yang River.

Amicizia e vicinanza

Il China Oriental Performing Arts Group ha rappresentato la sua nazione. Ballerini vestiti con gonne lunghe fino a terra hanno eseguito il famoso flamenco spagnolo mentre si attorcigliavano e tremolavano come fiamme estive. Nella danza Jasmine hanno unito la grazia della danza cinese con l'immagine fragrante e persistente dei fiori, incarnando una benedizione per l'amicizia tra Cina e Spagna. " Spero che attraverso questo concerto i nostri amici all'estero possano conoscere la cultura cinese e innamorarsene" , ha detto Wu Yuting, un artista del gruppo.

Rafael Dezcallar, ambasciatore spagnolo in Cina, ha ringraziato Cmg per aver organizzato l'iniziativa. Ha descritto la musica e la cultura come ponti che collegano persone di diversi Paesi. Del resto, ha aggiunto, solo attraverso la comprensione reciproca si possono migliorare le relazioni bilaterali.

Dal canto suo, la Cina apprezza la sua amicizia di lunga data con la Spagna e vede l'anniversario come un'opportunità per spingere la partnership tra i due Paesi ad un nuovo livello, ha dichiarato Wu Haitao, ambasciatore cinese in Spagna.