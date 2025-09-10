Musk non è più il più ricco del mondo, lo supera Larry Ellison di Oracle

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo. A dirlo è Bloomberg, che in un recente studio ha analizzato il patrimonio di questi due importanti personaggi. Il patron di Tesla ha perso il primato, e il primo posto è passato a Larry Ellison, imprenditore statunitense ed ex amministratore delegato di Oracle.

Stando alle ultime informazioni riportate, infatti, la ricchezza di Ellison è incrementata di 101 miliardi di dollari, arrivando a 393 miliardi. Questo quanto emerso da un rapporto pubblicato da Oracle martedì sera. Questo significa che il patrimonio di Musk, che si aggira intorno ai 385 miliardi, è stato superato. Ma come è stato possibile? A quanto pare Oracle, famosa azienda informatica, ha ricevuto molte richieste con l'aumentare dei clienti interessati alla gestione dell'intelligenza artificiale. Lo scorso mercoledì, alle 23.00, le azioni hanno superato il 40%. A riprova di ciò, il Ceo Safra Catz ha fatto sapere di aver chiusto ben quattro contratti multimiliardari. Col suo primato come fornitore di servizi relativi alla AI, Oracle sta quindi portando ingenti guadagni. In quanto importante azionista, Ellison potrebbe presto ottenere il podio di persona più ricca del mondo.

Secondo Bloomberg lo scatto in avanti di Oracle è il "più grande aumento di un giorno mai registrato ". Tutto questo perché si tratta di una sicura potenza nel campo dell'intelligenza artificiale. Le sue azioni sono quindi incrementate del 103% in un anno.

Titolo dunque strappato da Elon Musk, proclamato uomo più ricco del mondo nel 2021. Un primato detenuto per diversi anni, e conteso nel tempo con il CEO di LVMH Bernard Arnault e il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Di Larry Ellison sappiamo che nel 1977 lasciò il college per

seguire i suoi sogni eOracle. Oggi l'uomo (81 anni) detiene il 98% dell’isola hawaiana di Lana'i, sesta isola più grande delle Hawaii. L'uomo è stato sposato sei volte. Ora fa coppia com Jolin Ellison.