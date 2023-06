"Pronto a combattere", "Dimmi dove". Scoppia la guerra tra Musk e Zuckerberg

Quello fra Elon Musk e Mark Zuckerberg si preannuncia come uno scontro fra titani. Una sfida che non si giocherà solo sul campo dei social network, ma anche su un vero e proprio ring. È notizia di oggi, infatti, che il patron di Tesla abbia lanciato il cosiddetto guanto di sfida contro il fondatore di Facebook, e che questo si sia detto pronto allo scontro.

La provocazione

Pare che tutto sia nato da una provocazione di Elon Musk. Di recente è stato reso noto che Mark Zuckerberg abbia intenzione di lanciare un nuovo social concorrente di Twitter chiamato Threads. Questo nuovo social, ha assicurato Zuckerberg, sarà più effiente e meglio regolamentato rispetto a Twitter. Un'app dallo stile molto minimal, basato sul modello di Instagram, che verrà lanciato dal gruppo Meta proprio per contrastare l'impero di Twitter.

La notizia è ovviamente arrivata alle orecchie di Elon Musk, che ha reagito sfidando direttamente Mark Zuckerberg sui social. " Sono pronto a battermi anche in gabbia, se Mark Zuckerberg ci sta" , ha dichiarato, come riportato da Tgcom24. Per cage match, ossia "match in gabbia", Musk si è ovviamente riferito ai combattimenti che si svolgono all'interno delle gabbie caretteristiche degli scontri di Mma, disciplina che vede atleti confrontarsi con arti marziali miste.

La replica di Mark Zuckerberg non si è fatta attendere. Il fondatore di Facebook ha raccolto il guanto di sfida. Lo scontro, insomma, ci sarà.

La passione di entrambi per le arti marziali

Sia Musk che Zuckerberg coltivano da tempo una passione per le arti marziali. Elon Musk, ad esempio, ha praticato diverse discipline: kyokushin karate, taekwondo, judo e jiu-jitsu brasiliano. Al momento la sua passione più grande è il sumo, come si evince dalle foto da lui postate sul proprio profilo.

Mark Zuckerberg è invece un campione di jiu-jitsu, e nel corso degli anni ha conseguito diverse vittorie. Sono anni che il presidente e Ceo di Meta si dedica a questa disciplina. Alla sfida di Musk, ha risposto con un laconico: " Dimmi dove ".

Sfida accettata, dunque. E ora è grande l'attesa per i follower.

Il luogo per il combattimento sarebbe già stato scelto. Elon Musk ha proposto il Vegas Octagon, una delle strutture più celebri per i combattimenti di Ufc. La gabbia si trova, quindi, a Las Vegas. Scelta la location, non resta che definire una data. Si spera che a questo punto nessuno dei due magnati si tiri indietro, soprattuto dopo le tante provazioni lanciate.

Ironia sulla mossa del tricheco

Musk, ad esempio, ha già detto di voler utilizzare una mossa speciale contro Zuckerberg, ossia la cosiddetta "mossa del tricheco". " Ho questa grande mossa che chiamo 'The Walrus' (Il Tricheco, ndr), dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla" , ha spiegato il patron di Tesla. Chiaramente si è creata una certa ironia fra i follewer, che hanno postato immagini di trichechi. "Sì, quello sono io al 100%" , ha commentato Musk. " This is going to end him ", ossia " Questo lo finirà" , ha poi aggiunto. E, ancora: " I’m going to break Zucks face ", " Spaccherò la faccia a Zuck ".