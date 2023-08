Musk contro Zuckerberg, la sfida sarà in Italia: "Duello in stile Roma antica"

Uno scontro epico, da gladiatori. Anzi no. Prima l'annuncio di Elon Musk, poi la smentita di Gennaro Sangiuliano: ore concitate per la programmazione del match di arti marziali miste tra mister Tesla e il rivale Mark Zuckerberg. Dopo le varie punzecchiature, il miliardario sudafricano ha annunciato su X di aver individuato il teatro perfetto: l'Italia, Roma. "Ho parlato con la premier italiana e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica" , ha rivelato senza sbilanciarsi ulteriormente.

Nel suo post, Musk ha sottolineato che il combattimento sarà gestito dalla sua fondazione e da quella di Zuckerberg e non dalla UFC di Dana White come circolato nelle ultime settimane: "Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. L'inquadratura sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto porterà rispetto al presente e passato dell'Italia, e il ricavato andrà ai veterani" . Parole che hanno entusiasmato il popolo della rete, in molti hanno pensato al Colosseo, già tirato in ballo a fine giugno e tornato di moda dopo le parole del già citato White.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Ma non è finita qui. Dopo le parole di Musk, Sangiuliano ha tenuto a fare chiarezza a proposito dei contatti con il tycoon: "Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma, ma stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi" . Il ministro della Cultura ha puntualizzato che non si terrà a Roma, ribadendo che "soprattutto è previsto che un'ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini" . Sangiuliano ha aggiunto che "sarà anche l'occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale" . Secondo fonti del Corriere della Sera, una delle ipotesi in campo per il luogo dell'incontro potrebbe essere Pompei.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla battaglia tra Musk e Zuckerberg, un evento che secondo gli esperti del settore potrebbe fruttare 1 miliardo di dollari. La data inizialmente prevista è quella del 26 agosto, ma non sono giunte conferme in tal senso. I due miliardari nelle ultime settimane si sono punzecchiati via social e hanno condiviso immagini di allenamenti e prove fisiche: entrambi hanno avuto l'opportunità di condividere il ring con combattenti UFC e allenatori professionisti. Ora mancano gli ultimi metri...