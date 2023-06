Musk contro Zuckerberg, ecco quanto potrebbe fruttare lo scontro sul ring

Da giorni si discute sui social network sul possibile match di arti marziali miste tra Elon Musk e Mark Zuckeberg. Per molti si tratta di semplice trash talking, ma c’è chi pensa al denaro e già immagina mister Tesla e il numero uno all’interno dell’ottagono: parliamo di Dana White, patron Ufc. Il numero uno della più prestigiosa organizzazione nel campo delle Mma non ha dubbi: l’ipotesi è molto concreta.

Intervenuto a Tmz Live, Dana White ha confermato che Musk e Zuckerberg sono seriamente intenzionati a sfidarsi: “Ho parlato sia con Elon che con Mark l’altra sera: entrambi i ragazzi sono assolutamente seri su questo” . Il presidente della Ufc è in prima linea per ospitare il match e non ha dubbi sul possibile successo in termini economici: Musk vs Zuckeberg potrebbe ottenere incassi tre volte superiori all’epico sconto tra Floyd Mayweather e Conor McGregor andato in scena nel 2017 e visto in pay-per-view da 50 milioni di persone. Entrate pari a 600 milioni di dollari.

“ Il match tra Musk e Zuckerberg sarebbe la più grande battaglia mai vista nella storia del mondo, batterebbe tutti i record ”, la certezza di Dana White. Le proiezioni sono piuttosto goduriose per il patron Ufc: più di un miliardo di dollari di incassi. Servirà ancora del tempo per vedere i due miliardari sul ring, ma l’intenzione è quella di andare fino in fondo: “Io organizzo i combattimenti che la gente vuole vedere. Siamo ancora nelle prime fasi, vedremo come evolveranno le cose”.

Dana White ha confermato che non è stata fissata una data per il momento, ma la curiosità è tanta in rete. E il presidente UFC non ha dubbi, Musk e Zuckerberg sarebbero in grado di regalare un buon match senza deludere gli spettatori. Ricordiamo che sia l'imprenditore sudafricano che il fondatore di Facebook recentemente si sono allenati con il ricercatore del Mit Lex Fridman. A proposito della sessione con Musk, ha evidenziato: “Sono rimasto estremamente colpito dalla sua forza, potenza e abilità, sia in piedi che a terra. È stato epico. È davvero stimolante vedere Elon e Mark praticare le arti marziali, ma credo che sia molto meglio se si allenano nelle arti marziali senza combattere nella gabbia. Detto questo, come dice Elon, il risultato più divertente è quello più probabile… Io sono al loro fianco, a prescindere da tutto” .

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane su quello che potrebbe diventare il match di Mma più visto di sempre: gli organizzatori sono pronti, manca solo il sì definitivo dei due miliardari.