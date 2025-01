Negli Usa questo colorante rosso per cibi e farmaci è stato vietato: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli Usa il colorante eritrosina, dalla caratteristica tonalità rossa, è stato messo al bando. La decisione è stata presa dalla Food and Drug Administration (FDA), che ha deciso di vietare la sostanza perché potenzialmente dannosa per la salute umana. A finire nel mirino dell'agenzia federale è il colorante "red dye No. 3", conosciuto con la sigla E127.

Si tratta di una sostanza chimica di natura sintetica, derivata dal petrolio. Tale additivo ha la facoltà di far assumere il colore rosso ai prodotti in cui viene impiegato, e pare che contenga dello iodio.

Per quanto rischiosa, l'eritrosina è stata a lungo utilizzata nell'industria dolciaria. Questa sostanza, infatti, viene impiegata per far assumere il colore rosso a caramelle, gelati, ciliegie candite, cocktail e bevande varie, e tanti altri prodotti. Non solo. Pare sia stata utilizzata anche per colorare certi farmaci e anche alcuni prodotti di cosmesi.

Negli Stati Uniti l'eritrosina è vietata nei cosmetici e nei farmaci a partire dagli anni '90, ma è stata impiegata nei dolci fino ad oggi. Con l'ultimo provvedimento della FDA la sostanza è stata ufficialmente bandita. Diversi studi hanno dimostrato che sussiste una correlazione tra la sua assunzione in alte dosi e l'insorgenza del cancro. Nello specifico si è parlato di una tendenza alla formazione di tumori tiroidei con un'ingestione cronica di E127.

Adesso le aziende alimentari hanno tempo fino al 15 gennaio 2027 per apportare le dovute modifiche e privarsi dell'eritrosina. Chi si è ribellato a questa decisione ha fatto presente che l'insorgenza di tumori è stata riscontrata nei ratti, non nell'essere umano. Tuttavia recenti studi hanno comunque evidenziato delle conseguenze anche nel corpo umano, come ipertiroidismo, asma, insonnia e disturbi neuromportamentali nei bambini.

l'eritrosina è autorizzata esclusivamente per l'uso in ciliegie da cocktail e candite e ciliegie Bigarreaux (94/36/CE)".

Per quanto riguarda l', come si legge in un documento dell'ESFA , "