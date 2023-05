Nel mondo di un artista centenario: Huang Yongyu

Huang Yongyu non è più agile come un tempo, ma ha saputo mantenersi in splendida forma nonostante sia prossimo a tagliare il traguardo delle 100 primavere. È un artista cinese assai noto, acclamato per la bellezza primitiva delle sue incisioni su legno e dei suoi dipinti a inchiostro, e nel corso della sua carriera artistica ha viaggiato in Europa, facendo tappa in Francia e in Italia. I ricordi di quell'esperienza, delle persone incontrate e dei paesaggi ammirati, sono raccolti in un libro, Lungo la Senna, fino a Firenze, pubblicato per la prima volta nel 2006, tradotto in italiano e ormai prossimo ad uscire in un'edizione aggiornata.

L'arte di Huang Yongyu

" Finché potrò dipingere, dipingerò. Mia figlia è preoccupata per la mia salute e non vuole che io mi affatichi troppo. Ma non posso rinunciare alla pittura ", ha dichiarato Yongyu, che attualmente vive in un villaggio alla periferia di Beijing e continua a disegnare.

Gli amici e i familiari sono al lavoro per preparare una mostra celebrativa sulle sue opere. " Sono concentrato sulla pittura e non molto informato su altri dettagli. Le opere create per questa mostra non sono ancora disponibili per la visione pubblica, sono tutte di nuova creazione. Spero che possano... impressionare il pubblico ", commenta l'artista.

Huang si definisce un soldato comune, una persona qualunque. " Non c'è niente di speciale in me ", ha ripetuto. Eppure, le sue realizzazioni hanno ammaliato il pubblico e il libro che abbiamo citato, Lungo la Senna, fino a Firenze, in Cina è rimasto un best-seller per molti anni.

Una vita da artista

Nato nel 1924 nella contea di Fenghuang, nella provincia cinese centrale di Hunan, Huang Yongyu ha lasciato la sua città natale da adolescente. È andato a studiare alla Jimei Middle School, nella provincia del Fujian, nel sud della Cina. Ma le materie insegnate in classe non lo interessavano molto e si ritrovò attratto dai libri della biblioteca scolastica e dal mondo esterno.

Poco più che ventenne rimase affascinato dall'intaglio del legno e, come artista autodidatta, creò una serie di straordinarie stampe xilografiche. Successivamente divenne membro della China Woodcut Association e professore presso la Central Academy of Fine Arts, per poi diventare uno dei più apprezzati artisti del Paese.

Il viaggio in Europa

Una delle esperienze che ha maggiormente caratterizzato la vita di Huang coincide con un viaggio in Europa effettuato negli anni Novanta. Lungo la Senna, fino a Firenze raccoglie tutto quanto si impresse nel suo animo quando si ritrovò immerso nell'arte europea.

" In Cina, se si sente la mancanza di un grande maestro del passato, bisogna leggere un libro che lo riguardi. A Firenze è invece possibile visitare le case di maestri come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Dante e Boccaccio. Sono tutte situate ad una trentina di minuti di auto dal centro della città. Oggi queste case sono come allora. Indipendentemente dal fatto che i maestri fossero ricchi o poveri, le loro abitazioni sono ancora in piedi e i loro discendenti non hanno fatto ristrutturazioni non necessarie ", ha scritto Huang nel volume.

" Mio padre usciva spesso per disegnare in strada. A volte lo accompagnavamo. Una volta siamo andati a visitare il Duomo di Milano e lui subito lo raffigurò in un quadro, che è incluso nel libro ", ci spiega Huang Heiman, il figlio dell'artista, ripercorrendo i momenti in Europa col padre.

Ad ogni visita di un luogo nuovo, Huang Yongyou non pensava mai di essere in vacanza, ma portava sempre con sé carta, penna e tutto il materiale necessario per dipingere, pronto a stendere schizzi o realizzare opere.

Talenti e abilità

Huang ha dimostrato di possedere un'ampia gamma di talenti e abilità, tra cui pittura, incisione su legno, calligrafia e scultura. È sempre riuscito a bilanciare ed eccellere in tutte queste aree, allo stesso tempo, dimostrando di non essere un artista come gli altri.

La vita gli ha riservato momenti terribili, e forse anche per questo la sua sensibilità è particolarmente spiccata. " Un giorno, da ragazzo, era dal barbiere per il taglio dei capelli. Ad un certo punto sentì i bombardieri giapponesi avvicinarsi e voleva lasciare il negozio immediatamente. Il barbiere gli diceva di non preoccuparsi... gli suggeriva di restare dentro, ma mio padre rifiutò il consiglio e uscì fuori, da solo. Poco dopo il negozio fu bombardato e fu distrutto. E questa è solo una delle esperienze tragiche di mio padre ", ricorda oggi il figlio.