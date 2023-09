Bruciato vivo un seminarista: così i cristiani tornano sotto tiro in Nigeria

Ennesimo attacco contro la Chiesa cattolica in Nigeria. Secondo quanto denunciato in una nota dalla Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (Acs), giovedì sera un seminarista è stato bruciato vivo nella diocesi di Kafanchan, mentre un altro è stato rapito nel sud di Kaduna. Assalti che confermano il clima di grande tensione religiosa nel Paese africano, come testimoniato dai numeri degli ultimi anni: solo nel 2022 sono stati uccisi quattro sacerdoti e ne sono stati rapiti 28. Una tendenza tristemente confermata nel 2023: ad oggi sono già 14 i religiosi vittime di rapimenti.

L'ennesimo attacco alla Chiesa cattolica in Nigeria

L’attacco è stato registrato giovedì intorno alle ore 20.00: come ricostruito da Acs attraverso diverse fonti, un folto gruppo di banditi Fulani ha assalito e dato fuoco alla canonica della parrocchia di St. Raphael, Fadan Kamantan, nella diocesi di Kafanchan, nello Stato nigeriano di Kaduna. Come confermato dal vescovo di Kafanchan, mons. Julius Kundi,n ell'attacco è morto il seminarista Nàaman Danlami, di 25 anni. Il parroco don Emmanuel Okolo e il viceparroco sono invece riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme.

“Gli aggressori miravano a rapire il parroco. Quando non sono riusciti ad entrare nella casa parrocchiale le hanno dato fuoco” , la ricostruzione di mons. Kundi in un colloquio telefonico con Acs. Il religioso ha poi posto l’accento sull’immobilismo delle autorità nigeriane: “L'assalto è durato più di un'ora, ma non c'è stata reazione né sostegno da parte delle forze militari. A un chilometro di distanza c'è un posto di blocco, ma c'è stata totale assenza di reazione” .