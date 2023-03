"Non c'è la nave di soccorso". Le chat choc con gli scafisti prima di partire

Sta probabilmente ripartendo l'assalto a Lampedusa. A partire da martedì sono previste numerose partenze di barchini dalla Tunisia in direzione dell'isola, ognuno con circa 30/40 persone a bordo. Il prezzo medio da pagare per ogni migrante è di 1.600 dinari, circa 500 euro, ma alcune traversate arrivano a costare fino a 2500 dinari, poco meno di 750 euro. Le traversate vengono fatte con motori da 30 o 40 cavalli ancorati a barche in condizioni precarie. Siamo entrati nel gruppo Whatsapp di uno dei facilitatori di questi viaggi, dove si trovano circa 100 persone che, con una certa intensità, commentano la possibilità di poter lasciare la Tunisia già nei prossimi giorni.

Tra i tanti commenti che abbiamo intercettato in questo grande gruppo caotico e confusionario ce n'è uno che ha attirato la nostra attenzione. I migranti che vogliono partire sono ovviamente spaventati, temono la traversata ma i "movimenti" riusciti dei loro "fratelli" che sono già arrivati in Italia sembrano essere per loro una garanzia sufficiente per prendere il mare, nella convinzione di trovare l'Eldorado al là del Mediterraneo. Ma c'è chi vuole maggiori rassicurazioni e dimostra di conoscere bene i meccanismi delle traversate verso l'Italia. Uno dei possibili prossimi migranti, infatti, fa una domanda al folto gruppo: " Al momento non c'è nessuna barca di soccorso in acqua, come lo facciamo? ".

Un altro contatto presente in quel gruppo, che sembra allarmarsi per quella scoperta, ribadisce la domanda: " È vero che non c'è nessuna barca sul mare? ". Il primo che ha fatto la domanda, quindi, risponde: " Andate a controllare: ho verificato sul loro sito, sono sotto costa ". Le "barche di salvataggio" che il possibile migrante considera una garanzia per il suo arrivo in Italia sono quelle delle Ong, come dimostra un messaggio successivo che invia sul gruppo, nel quale mostra una ricerca Google con query: "Quale è la posizione...". E il risultato di questa ricerca è un sito di tracciamento nautico per la Ocean Viking, che effettivamente al momento si trova ancorata a Siracusa.