Camarda ha classe, ma per farla vedere dovrebbe giocare

Francesco Camarda

Parliamo di Camarda. Lui, il nuovo fenomeno del calcio italiano, front man per quelli che “in questo campionato uno come Yamin Lamal non lo farebbero giocare”. E invece, pensate, a Camarda addirittura gli hanno costruito una squadra per farlo sbocciare: Il Milan Futuro. Peccato che invece sia già passato.

Francesco Camarda è classe 2008, ma soprattutto ha una classe cristallina. Solo che per farla vedere dovrebbe giocare. E invece: molta panchina e alcuni ingressi a spezzone, naturalmente in prima squadra, dove il rischio di farlo diventare un titolare era davvero troppo grande visti i risultati in classifica, no? Intendiamoci: magari per Camarda sarebbe stato troppo, ma ha avuto senso farlo rimanere della Terra di Mezzo?

In pratica: 9 presenze in Serie A (una solo dall’inizio), 4 in Champions, sempre entrando per salvare il salvabile. Nella seconda squadra invece 7 gol e 2 assist in 20 gare, più un’oretta di partita contro il Liverpool.

Il che, a 17 anni, è tutto bello, se non fosse che poi – per regolamento – la squadra che avevano fatto per lui non ha potuto schierarlo nello spareggio per non retrocedere, e questo perché non aveva fatto abbastanza presenze. E allora: Milano Futuro in serie D e Francesco Camarda a guardare quello dei grandi affondare nella mediocrità. Sì, è vero allora: in questo campionato uno come Camarda non lo fanno giocare. Meglio per lui.