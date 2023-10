La cena, i viaggi, il tradimento: la storia d’amore tra Raz Degan e Paola Barale

La storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan è stata una delle più chiacchierate degli anni Duemila. Lei showgirl di successo, lui modello israeliano dal cuore gitano si incontrano ed è subito passione. Insieme gireranno il mondo rifuggendo la curiosità del pubblico e i paparazzi fino alla crisi dovuta a un tradimento, che ha incrinato per sempre il rapporto conclusosi definitivamente nel 2015.

L'incontro a una cena

È il 2002 e Paola Barale e Raz Degan si conoscono già. Non sono due sconosciuti e la loro fama li precede. Ma il vero incontro, quello che li legherà per oltre un decennio, avviene nella primavera del 2002. Paola è fresca di separazione da Gianni Sperti (con il quale è stata sposata tre anni) ma dal punto di vista professionale la Barale vive un momento d'oro. Affianca Baudo nello show "Numero Uno", conduce "Un disco per l'estate" e è nel cast di "Quelli che il calcio". Una sera viene invitata a cena da alcuni amici e al tavolo si trova accanto a Raz Degan. Il modello israeliano le parla per tutta la sera di una dj inglese della quale si è perdutamente innamorato e Paola lo ascolta. Raz rimane comunque affascinato dalla showgirl e a fine serata si scambiano i numeri. È l'inizio di una frequentazione che i due, però, non vogliono chiamare relazione.

La fuga a Bali lontano dai gossip

Raz odia i cliché e definirsi "fidanzato" non lo entusiasma. Lui e Paola si dichiarano sono amici e viaggiano molto. La coppia decide di volare a Bali per concedersi un viaggio avventuroso tra giungla, cultura e mare lontano dalle attenzioni indiscrete della stampa, che però li insegue. Nell'estate del 2002 escono le prime foto di Paola e Raz che amoreggiano sotto le palme della Thailandia e in Italia scoppia il caso. Ospite di Mara Venier a "Domenica in" subito dopo l'estate, Paola rivela: " Mi ero già separata da mio marito, ma non volevo rendere pubblico queste cose. Mi è dispiaciuto per lui anche se ci eravamo lasciati di comune accordo ".

La cocaina e le accuse

Durante la loro prima estate insieme, però, succede anche uno spiacevole episodio che li fa finire al centro della cronaca. La coppia si trova all'isola d'Elba nella casa presa in affitto dalla showgirl insieme ad alcuni amici e nell'abitazione, durante un sopralluogo della polizia, vengono trovati alcuni grammi di cocaina. La droga appartiene a una persona della comitiva. " Sono abituata a fidarmi delle persone come potevo sapere che uno di loro ce l'aveva. La cosa è stata ingigantita", racconterà mesi dopo Paola a "Domenica in". Ma intanto la coppia finisce a processo e verrà prosciolta dalle accuse solo anni dopo.

Il giro del mondo lontano dalla tv

Paola Barale decide di seguire Raz in giro per il mondo mettendo da parte la sua professione. Nel 2003 conduce solo "Un disco per l'estate" poi lascia l'Italia per mesi per viaggiare con Degan in Oriente e Sudamerica. Durante i lunghi mesi lontani dall'Italia Paola e Raz raccolgono materiale video per realizzare il loro primo docu-reality - "Film privato" che nel 2004 viene trasmesso da Italia Uno - che vuole raccontare la loro vita lontano dai riflettori tra viaggi esotici e passione.

Il ritorno in tv a Buona domenica

La vita da gitana non si addice a Paola Barale che, dopo due anni di lontananza dalla televisione, decide di tornare sul piccolo schermo come presenza fissa di "Buona Domenica" su Canale 5. Tra il 2005 e il 2006, Paola torna ad allietare il pubblico con la sua verve e la sua professionalità e recita anche nel cortometraggio "Broadcast" di Laura Chiossone. Alla prima della pellicola a Roma, la showgirl calca il red carpet con al fianco il fidanzato Raz Degan in una rara apparizione pubblica.

L'ennesima fuga dall'Italia

Dal 2007 al 2008 Paola e Raz lasciano di nuovo l'Italia per scoprire altri posti misteriosi in giro per il mondo. Il modello israeliano sente l'esigenza di viaggiare e rimanere lontano da tutto e tutti e Paola, nonostante le proposte di lavoro non manchino, decide di mollare tutto ancora una volta per seguire il compagno nelle sue avventure. Ma l'idillio dura poco.

Il tradimento con Kasia Smutniak

È il 2008 e Raz Degan viene contattato per interpretare Alberto da Giussano in "Barbarossa", film di Renzo Martinelli. L'israeliano accetta e recita accanto alla collega Kasia Smutniak, che nella pellicola è Eleonora l'amata di Alberto. La passione recitata sul set diventa concreta e lontano dalle telecamere i due hanno un flirt. Ma lei è sposata con Pietro Taricone e Paola Barale è ancora la fidanzata di Raz. Entrambi scoprono di essere stati traditi dalla stampa rosa, che pubblica le foto dei balli bollenti che i due attori scambiano nella piscina di una villa affittata dalla produzione del film. "Mi sono legato le mani, evitando di andare a cercare quello là, che prima o poi incontrerò per strada e gli spaccherò il naso ", racconterà anni dopo Taricone parlando del tradimento di Kasia con Raz. Paola Barale invece non rilascia dichiarazioni ma prende le distanze da Degan e torna in tv per superare il dolore.

La crisi e il ritorno in televisione

Alla fine del 2008 la showgirl torna su Italia1 come inviata in Sudafrica della terza edizione del reality "La Talpa" condotto da Paola Prego e poi gira il film "Colpo d'occhio" di Sergio Rubini. L'anno successivo nel 2009 è giurata del reality "Vuoi ballare con me?" su Sky. Sebbene non si vedano spesso insieme, Raz e Paola continuano a vedersi anche se i giornali parlano di crisi e di tradimento mai superato da parte della Barale. Nel 2010 sembra essere tornato il sereno nella coppia, perché Paola smentisce la fine della sua storia con Degan, che è a "Ballando con le stelle" come concorrente: "Non è vero, la mia storia con Raz non è finita".

L'annuncio su Facebook: "E' finita"

Dal 2010 al 2014 Raz Degan e Paola Barale vivono una relazione particolare fatta di alti e bassi. Per tutti non stanno insieme e i paparazzi faticano a fotografarli assieme. I due continuano a condurre due vite separate, ma in alcune occasioni mondane si mostrano mano nella mano. Nel 2015, però, arriva il comunicato stampa ufficiale della fine della loro relazione. A pubblicarlo su Facebook è Paola: "Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita, a un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi. Tutto può sempre accadere".

L'Isola dei famosi e il ritorno di fiamma