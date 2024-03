"Non voglio sembrare umano": il percorso choc di Odin. Via il naso e occhi tatuati

Non vuole avere un aspetto umano e per tale ragione ha iniziato un lungo percorso che lo porterà a ottenere una fisionomia completamente diversa: questa la storia di Odin, un giovane tatuatore di Los Angeles, che già adesso ha delle sembianze a dir poco scioccanti. Per ottenere dei significativi cambiamenti, il ragazzo ha tatuato i suoi occhi, e fatto recidere la punta del suo naso. E molto deve ancora essere fatto.

La storia

Un percorso durato 12 anni. In quest'arco di tempo, il 32enne californiano ha speso ben 8mila dollari per modificare il proprio corpo. Fra i vari interventi figurano l'inserimento di protesi, la quasi totale tatuatura del corpo e di entrambi i bulbi oculari e, infine, la recisione della punta del naso. Non è ancora finita, però. Odin, che ha provveduto personalmente a effettuare alcune delle operazioni, ha da poco eliminato anche i capezzoli. Il prossimo passo, a quanto pare, sarà la rimozione dell'ombelico. Operazioni dolorose, a detta del giovane. Che ha descritto l'eliminazione dei capezzoli come l'intervento più atroce.

Secondo quanto riferito dal ragazzo, il percorso è cominciato con un piercing al setto nasale. Tutto è iniziato da qui. Dal piercing è stata poi fatta un'estensione di 18 millimetri, fino alla rimozione della punta. L'interno del naso è quindi divenuto visibile. "Mi sono tatuato gli occhi, mi sono tatuato le gengive, ho rimosso i capezzoli, ho impianti sottocutanei nei genitali, ho scarificazioni sul viso, sulle clavicole e sui polsi" , ha raccontato Odin a DailyStar. "Ci sono volute due sessioni di dieci ore a distanza di due settimane circa l'una dall'altra, avevo la febbre dopo ciascuna di esse perché era così faticoso fisicamente" , ha aggiunto, parlando della realizzazione del tatuaggio che ricopre per intero la sua schiena. La rimozione dei capezzoli è stato invece l'intervento più doloroso. I capezzoli sono ora conservati in un barattolo, come ricordo. "Tutto è nato dal fatto di essere una persona non binaria e di non voler realmente avere una rappresentazione di genere o anche necessariamente una rappresentazione umana di me stesso", ha spiegato il giovane.

"Penso che il mio corpo sia un contenitore per l'arte e penso che cambiare il modo in cui sono visto sia parte di quella pratica" , ha dichiarato il 32enne a Jam Press. "Mia madre era curatrice di musei quando ero bambino, e ho scoperto che ciò che ho imparato è stato molto influente nella mia filosofia e in tutto ciò che faccio e vedo in questo mondo" , ha precisato.

L'ultimo passaggio