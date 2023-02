"Non paghiamo per lui". E lasciano il neonato in aeroporto

Una notizia che ha dell'incredibile, quella che arriva da Israele, tanto da aver lasciato sbigottito e senza parole anche il personale di Ryanair operativo presso l'aeroporto di Tel Aviv: dopo essersi rifiutati di pagare il costo del biglietto previsto per poter imbarcare a bordo anche il figlio, infatti, due genitori hanno lasciato il neonato nel passeggino al check-in per precipitarsi a protestare presso l'area di controllo passaporti.

Incredulità al check-in

A rendersi conto del fatto che il piccolo fosse stato abbandonato con noncuranza dalla coppia, evidentemente troppo impegnata a manifestare le proprie rimostranze per ricordarsi del figlio, sono stati gli stessi dipendenti Ryanair che facevano parte del personale di terra.

I genitori, entrambi di nazionalità belga, hanno dato in escandescenza nel momento in cui si sono resi conto che avrebbero dovuto pagare separatemente un surplus per poter imbarcare il neonato sul volo diretto a Bruxelles. Non avendo alcuna intenzione di spendere altro denaro, i due si sono rifiutati di versare la somma prevista, dando luogo a una furiosa reazione all'interno del terminal Ben-Gurion di Tel Aviv. Stando a quanto riferito dal notiziario Mako, la coppia belga ha quindi lasciato il bimbo al check-in e si è precipitata a manifestare le proprie rimostranze presso l'area di controllo passaporti.

È a questo punto che, sentendo i lamenti del neonato, alcuni dipendenti della compagnia aerea irlandese si sono resi conto dell'accaduto: nel video si vede chiaramente una donna addetta al check-in che abbassa la copertina sul passeggino e trova il piccolo. Allertate, le forze dell'ordine hanno rintracciato i genitori del bimbo e li hanno riportati indietro per interrogarli sll'accaduto.

I commenti

"Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai visto niente del genere. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo", dichiara il desk manager di Ryanair. Secondo quanto riferito dal personale a Mako, la coppia aveva fretta di superare i controlli. "Sono arrivati in ritardo per il volo dopo che i banchi del check-in del volo erano stati chiusi", ha spiegato invece l'autorità aeroportuale israeliana. "La coppia ha lasciato il passeggino col neonato e voleva varcare il prima possibile il terminal dei controlli di sicurezza per raggiungere il gate di partenza" . Dopo essere stati rintracciati, i genitori hanno ripreso il piccolo, ha spiegato ancora l'autorità.

Cosa dice Ryanair

"Questi passeggeri in viaggio da Tel Aviv a Bruxelles si sono presentati al check-in senza una prenotazione per il loro neonato" , ha precisato la compagnia aerea irlandese a Metro.co.uk: "Hanno quindi proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il bambino al momento del check-in" .

Ryanair ha spiegato poi che quando si viaggia con un neonato, sul portale un popup informa del fatto che è previsto un addebito pari a 27 dollari o 25 euro a tratta. Questo qualora il piccolo viaggi in braccio a uno dei genitori. Nel caso in cui occupi un sedile, invece questo va pagato separatamente.