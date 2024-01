“Una notte triste per la famiglia”. Lutto in casa Trump

Ascolta ora: "“Una notte triste per la famiglia”. Lutto in casa Trump"

Grave lutto familiare per Melania Trump, che nelle ultime ore ha perso sua madre, la 78enne sloveno-americana Amalija Knavs. A confermarlo alla stampa, dopo alcune voci che si sono susseguite in via ufficiosa, è stata proprio l'ex first lady con un post pubblicato sul social X di Elon Musk: " Amalija è stata una donna forte che ha mostrato sempre grazia, calore e dignità. È stata devota interamente a suo marito alle figlie, al nipote e al genero. Ci mancherà oltre ogni misura. Continueremo a onorare e ad amare il suo lascito ".

Parole di grande affetto e ammirazione quelle di Melania Trump nei confronti di sua madre, alla quale ha sempre dimostrato di essere legata, al punto da portarla a vivere alla Casa Bianca durante il periodo di presidenza di suo marito Donald Trump insieme al padre. Amalija Knavs strinse uno stretto rapporto con il marito di sua figlia ma anche con uno dei loro figli, Barron, legato in maniera particolare alla nonna. Le prime voci di allarme hanno iniziato a circolare la notte di capodanno, quando in tanti hanno notato l'assenza di Melania Trump al party organizzato dall'ex presidente degli Stati Uniti nella sua residenza di Mar-a-Lago. Oggi è chiara e motivata questa assenza, in quanto l'ex first lady si trovava al capezzale di sua madre per assisterla negli ultimi giorni della sua vita e starle quanto pià vicina possibile.