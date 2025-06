Nove feriti per una turbolenza: cosa è successo sul volo da Berlino a Milano

È stata tanta la paura sul volo Ryanair FR8 che da Berlino nella serata del 4 giugno avrebbe dovuto raggiungere lo scalo di Milano Malpensa: a bordo sono rimaste ferite nove persone a causa di una forte turbolenza che ha costretto i piloti a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Memmingen, in Baviera. Tra i feriti c'è stato anche un bimbo di due anni.

Cosa è successo

Secondo quanto dichiarato e ricostruito dalla polizia tedesca, erano 179 i passeggeri a bordo in balìa di forti tempeste nella Germania meridionale. Nel caso specifico, si è registrato il ferimento di otto passeggeri e un membro dell'equipaggio dopo una turbolenza così intensa, intorno alle ore 20.30, tale da far propendere il comandante per atterrare il prima possibile nello scalo più vicino evitando di proseguire il volo sia per la sicurezza dei passeggeri ma anche per dare le giuste cure alle persone rimaste ferite a bordo.

Una volta a terra, tre persone sono state trasportate all'ospedale di Memmingen per tutte le cure del caso mentre tutti gli altri feriti sono stati dimessi dopo aver ricevuto le cure ambulatoriali come da prassi. Per precauzione, tutti i 179 passeggeri sono stati visitati dai servizi di emergenza per verificare la presenza di ferite. Nel dettaglio, è stato reso noto che fra i tre feriti c'è stato anche un bambino di due anni che ha riportato contusioni, una donna con una lacerazione alla testa e un altro passeggero con problematiche alla schiena.

Il rientro a Milano

Per sicurezza, le autorità non hanno consentito al volo Ryanair di ripartire per Milano: la compagnia irlandese ha quindi organizzato il trasporto in autobus per i passeggeri impiegando circa quattro ore per il rientro visto che Milano si trova a circa 380 chilometri a sud di Memmingen. Le tempeste che hanno colpito la regione tedesca hanno danneggiato diverse abitazioni a Ulm, nel Baden-Württemberg, come riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

La nota di Ryanair