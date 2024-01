Un nuovo Concorde: la Nasa presenta l'aereo supersonico "silenzioso"

Il futuro sta arrivando: molto presto un nuovo Concorde (con una fortuna, auspichiamo, ben diversa) potrebbe tornare a solcare i cieli di tutto il mondo con una silenziosità mai sperimentata in precedenza. La Nasa e la Lockheed Martin, una società americana nel settore aerospaziale, hanno presentato il nuovo velivolo supersonico X-59 dell'Agenzia. Tra i fiori all'occhiello della moderna tecnologia c'è la praticamente totale assenza di rumore di quando viene infranto il muro del suono.

La nota della Nasa

Si tratta di un aereo sperimentale unico nel suo genere progettato per raccogliere numerosi dati che potrebbero rivoluzionare i viaggi aerei e aprire la strada a una nuova generazione di aerei commerciai che potranno viaggiare a una velocità maggiore di quella del suono. " Questo è un risultato importante reso possibile solo grazie al duro lavoro e all'ingegno della Nasa e dell'intero team X-59 ", ha affermato il vice amministratore della Nasa, Pam Melroy. " In pochi anni siamo passati da un concetto ambizioso alla realtà. L’X-59 della Nasa contribuirà a cambiare il modo in cui viaggiamo, riavvicinandoci in molto meno tempo" .

La cerimonia di presentazione al pubblico si è tenuta a Palmdale, in California: il fine ultimo dell'X-59 sarà quello di riscrivere e riconsiderare le regole che vietano, attualmente, voli supersonici commerciali che sono proibiti soprattutto per i "boom supersonici" quando infrangono la barriera del suono. La Nasa fa sapere che l'X-59 sarà in grado di raggiungere una velocità 1,4 maggiore rispetto a quella del suono e stimata in circa 925 mph (1.488 km/h). Il nuovo design, la forma e le tecnologie a bordo daranno la possibilità al nuovo velivolo di abbattere queste velocità con rumore nettamente più contenuto.

Il primo decollo

" È emozionante considerare il livello di ambizione dietro Questst e i suoi potenziali benefici" , ha affermato Bob Pearce, amministratore associato per la ricerca aeronautica presso la sede della Nasa a Washington. " La NASA condividerà i dati e la tecnologia che generiamo da questa missione unica nel suo genere con i regolatori e con l’industria. Dimostrando la possibilità di viaggi commerciali supersonici silenziosi via terra, cerchiamo di aprire nuovi mercati commerciali per le aziende statunitensi e avvantaggiare i viaggiatori di tutto il mon do".