Onu, approvato il cessate il fuoco a Gaza. Italia e Germania si astengono

È arrivato il via libera dell'Assemblea Generale dell'Onu alla risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. Nella bozza approvata dai Paesi viene posto l'accento anche sulla grave preoccupazione "per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza" , sulla scia del testo cassato venerdì in Consiglio di Sicurezza a causa del veto degli Stati Uniti. La fumata bianca è arrivata con 153 voti a favore, 10 contrari (tra cui Austria, Usa, Israele), e 23 astenuti, tra cui Germania e Italia. La Francia ha invece votato a favore del testo.

Intesa arrivata dopo quattro insuccessi in dieci giorni da parte del Consiglio di Sicurezza. Approvando un testo che chiede "una tregua umanitaria immediata, duratura e prolungata che porti alla cessazione delle ostilità" , è evidente l'aumento dell'isolamento di Israele e Usa al palazzo di Vetro. Emblematica la bocciatura dei due emendamenti proposti dall'Austria e da Washington, che non hanno raggiunto la maggioranza richiesta di due terzi. Il testo di Vienna aggiungeva la citazione "detenuti da Hamas e altri gruppi" e poi chiedeva la garanzia " immediata " dell'accesso umanitario. Quello degli Stati Uniti, invece, chiedeva di "respingere inequivocabilmente e condannare l'attacco di Hamas del 7 ottobre e la presa degli ostaggi" . Anche in questa occasione non è arrivata una ferma condanna nei confronti dei miliziani del gruppo terroristico palestinese.

Palpabile la tensione tra Stati Uniti e Israele. Washington ha iniziato a mostrare segnali sempre più evidenti di contrarietà rispetto alla linea dura scelta da Benjamin Netanyahu sulla guerra a tutto campo contro Hamas. "Non vuole la soluzione a due Stati" , il j'accuse del presidente Joe Biden: "Israele sta perdendo il sostegno del mondo" . Il capo della Casa Bianca ha dunque invitato Netanyahu a una "decisione difficile da prendere" , ossia "rafforzare e cambiare" il suo esecutivo per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese. Il premier israeliano non sembra però intenzionato a dietrofront: "Gaza non sarà un Hamastan e nemmeno un Fatahstan" .