Ornitologo di 70 anni: chi è il “paziente zero” dell’Hantavirus

Il focolaio di Hantavirus che si è sviluppato dentro la nave da crociera MV Hondius sbarcata oggi a Tenerife ha un “paziente zero”, ovvero colui che incolpevolmente, da contagiato, ha dato origine alla diffusione del virus e poi deceduto. Si tratta di Leo Schilperoord, un ornitologo olandese di 70 anni.

Dove sarebbe avvenuto il contagio

Sarebbe stata proprio la sua passione per i volatili a costargli la vita. Come raccontano i media stranieri, il signor Schilperoord e la moglie Mirjam (69 anni, lei deceduta pochi giorni dopo il marito), sono stati in Sud America per un vacanza di cinque mesi. Arrivati in Argentina lo scorso 27 novembre, dopo aver visitato Cile e Uruguay sono tornati nel Paese con capitale Buenos Aires a fine marzo imbarcandosi in un’escursione di birdwatching (osservazione e lo studio ricreativo degli uccelli nel loro habitat naturale, con particolare attenzione all'identificazione, al comportamento e alle vocalizzazioni), probabilmente fatale per il contagio,

La coppia, originaria di Haulerwijk, un piccolo villaggio di tremila abitanti nei Paesi Bassi, è stata identificata nei necrologi pubblicati sul bollettino mensile della loro comunità. Si pensa che il contagio sia avvenuto durante quell’escursione di fine marzo per aver visitato una discarica a sei chilometri dalla città di Ushuaia.

La visita alla discarica

Il luogo, invaso dai rifiuti, è evitato come la peste dai suoi abitanti ma funge da meta di pellegrinaggio per gli appassionati di birdwatching di tutto il mondo alla ricerca di una creatura rara: il caracara dalla gola bianca, soprannominato caracara di Darwin in onore del celebre biologo evoluzionista Charles Darwin, il primo a collezionarlo.

La discarica di Ushuaia è il luogo in cui le autorità argentine sospettano che la coppia olandese abbia inalato particelle provenienti dalle feci dei ratti del riso pigmei dalla coda lunga , portatori del temuto ceppo andino dell'Hantavirus , l'unica forma nota di trasmissione da uomo a uomo. "È comune per gli appassionati di birdwatching visitare le discariche perché vi si trovano molti uccelli", ha dichiarato Gastón Bretti, fotografo e guida locale, ad Ansa Latina.

Quando si sono imbarcati sulla nave

Il 1° aprile la coppia si è imbarcata sulla MV Hondius a Ushuaia insieme ad altre 112 persone, molte delle quali appassionati di birdwatching o scienziati. Il 6 aprile, Leo ha riferito di avere febbre, mal di testa, mal di stomaco e diarrea morendo a bordo della nave cinque giorni dopo.

Una coppia conosciuta nell’ambiente visto che banno scritto insieme uno studio sull’oca zamperosee (chiamata anche “oca dalle zampe rosse” per la rivista ornitologica olandese Het Vogeljaar nel 1984 oltre ad aver viaggiato in tutto il mondo.

Si ricorda anche un "indimenticabile" tour privato di 12 giorni dedicato al birdwatching e alla fauna selvatica in Sri Lanka nel 2013, dove la coppia ha raccontato con entusiasmo di aver avvistato un raro assiolo di Serendib, ossia un piccolo rapace notturno.