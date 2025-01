Orrore in Cina, bambina precipita per 12 metri

Le terrificanti immagini della bambina che precipita dalla funivia

Sono foto che fanno rabbrividire solo a guardarle, quelle di una bambina che scivola accidentalmente da una seggiovia e resta appena nel vuoto a circa 12 metri d'altezza. È accaduto al Genting Resort Secret Garden di Zhangjiakou, nello Hebei, in Cina.

La ripresa

A riprendere la scena alcuni sciatori seduti nella seggiovia dietro di lei, che poco hanno potuto fare se non chiedere aiuto affinché qualcuno potesse intervenire. Ma in quella situazione e a quel punto della seggiovia, pochi potevano essere gli interventi.

I proprietari della seggiovia, nei concitati attimi, hanno sperato che la bambina potesse reggere fino all'arrivo in cima, perché fermare la struttura avrebbe significato procurare uno strattore che di sicuro avrebbe fatto precipitare la piccola. Allo stesso modo con la funivia in movimento anche l'intervento dei soccorsi non sarebbe stato abbastanza tempestivo.

Il volo di 12 metri

Purtroppo il momento in cui la bimba è scivolata è conciso con uno dei punti più alti della funivia, ben 12 metri con sotto una fitta vegetazione di alberi al fianco della montagna. Inoltre la piccola, oltre ad essere estremamente spaventata, aveva addosso il tipico abbigliamento da montagna con tuta da sci e guanti che le hanno impedito di potersi aggrappare con entrambe le mani. Ed infatti poco dopo si è lasciata cadere precipitando velocemente.

Gli alberi

Per fortuna proprio la fitta vegetazione presente, ha fatto il miracolo. Le fronde degli alberi hanno attutito, come si trattasse di un materasso, l'impressionante volo permettendo poi di cadere tra la neve senza perdere la vita.

La bambina di cui non sono state fornite le generalità nè l'età, ma dalle immagini sembra non avere più di 7/8 anni, si è quindi salvata anche se ha riportato alcune fratture. Immediati i soccorsi che l'hanno poi portata nel vicino ospedale dove non è, per fortuna in pericolo di vita.