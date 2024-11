Orrore a Edimburgo, testa decapitata di un uomo per strada nella notte di Halloween

Ascolta ora 00:00 00:00

Macabra scoperta a Edimburgo, dove la testa mozzata di un uomo è stata trovata per strada da alcuni testimoni nella notte di Halloween. Chi ha assistito per primo alla scena ha inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, salvo poi rendersi di conto di cosa si trovava invece dinanzi ai suoi occhi.

Orrore nella notte di Halloween

Secondo quanto riferito dai quotidiani esteri, il terribile ritrovamento si è verificato sabato 31 ottobre a Cowgate, una delle strade principali della capitale scozzese. Alcune persone che si trovavano in giro per festeggiare Halloween hanno subito notato la testa decapitata che campeggiava sul marciapiede. Il primo pensiero è stato che si trattasse di uno scherzo, considerata la festività. Solo in un secondo momento qualcuno si è accorto che si trattava di una testa vera e che qualcuno era pertanto stato ucciso.

Immediata la telefonata ai soccorsi, inoltrata intorno alle ore 20.00. Sul posto si sono presentati gli agenti della polizia scozzese, che hanno provveduto a chiudere le strade di Blair Street, Guthrie Street e Candlemaker Road per consentire le operazioni di recupero del corpo e i rilievi. L'intera zona è stata pertanto interdetta al traffico.

A quanto pare la testa apparteneva a un uomo rimasto ucciso in un violento incidente stradale. Stando alle ultime informazioni diffuse, a perdere la vita sarebbe stato un pedone di 74 anni, rimasto travolto da un autobus. Sono in corso ora le indagini per cercare di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.

Le testimonianze e le indagini

" Eravamo da Bannermans a bere un drink e stavamo per andarcene, ma un membro dello staff ci ha fermato. Ha detto che la polizia era fuori e una testa mozzata era stata trovata a Cowgate. Ho quasi riso perché è il fine settimana di Halloween e ho pensato che fosse uno scherzo. Siamo andati al bar dove il personale ha detto: 'No, è reale'" , ha raccontato un testimone a The Standard.

Gli inquirenti hanno invitato tutti a presentarsi in caso di informazioni.

Purtroppo sembra che siano stati girati deidel ritrovamento, video che adesso vengono diffusi sui social, senza il minimo rispetto per la vittima e per il dolore della sua famiglia. Da qui l'appello delle autorità a non condividere quel video.