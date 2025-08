Orrore in ospedale, dallo zaino estrae una testa decapitata: "Sono stato io"

Choc in un ospedale di Lisbona, dove un giovane uomo si è presentato portando con sé una testa decapitata. Il fatto si è verificato nella giornata di giovedì 31 luglio, e sull'agghiacciante storia stanno ora indagando le forze dell'ordine portoghesi.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, tutto è cominciato quando un ragazzo di 29 anni ha fatto il suo ingresso nei locali del pronto soccorso dell'ospedale São José di Lisbona. Il giovane aveva con sé uno zaino a cui inizialmente nessuno ha fatto caso. Quando, intorno alle ore 15.00, è stato ricevuto dai medici del pronto soccorso, da quello stesso zaino ha estratto la testa mozzata di un uomo avvolta in fogli di alluminio. Una scena a dir poco terrificante, che ha scioccato non poco gli operatori sanitari. La polizia è stata allertata immediatamente.

"L'ho decapitato io" , avrebbe detto il giovane ai medici, e poi agli uomini in divisa. Il 29enne è stato subito arrestato.

Gli agenti hanno subito ricollegato il macabro contenuto dello zaino del giovane a un'altra orribile vicenda, avvenuta il giorno prima, su Patio Salema. In un vicolo di Lisbona, infatti, era stato rinvenuto un cadavere senza testa.

Sottoposto a interrogatorio, il 29enne ha ammesso le proprie colpe, confessando quanto fatto. A quanto pare si tratta di uno studente di origine africana. Nei suoi confronti pendono le accuse di omicidio aggravato e profanazione di cadavere, oltre che di possesso di arma proibita. Gli inquirenti hanno provveduto a sequestrare diversi oggetti, fra cui anche un coltello che potrebbe essere stato l'arma impiegata per commettere il crimine.

Il giovane ha ammesso di aver incontrato la vittima poche ore prima dell'omicidio. Fra i due sarebbe sorto un alterco di natura banale, poi sarebbe avvenuta l'aggressione a cui ha fatto seguito l'omicidio. La vittima sarebbe un 34enne di origini africane: era senza documenti.

Gli inquirenti

per ricostruire le esatte dinamiche della macabra vicenda e risalire al movente. Per adesso ogni pista è aperta. Sembrano non esserci collegamenti col traffico e/o il consumo di sostanza stupefacenti.