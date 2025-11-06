Orrore su una bimba di due mesi: torturata e uccisa dai genitori

Una vera e propria storia dell'orrore quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una giovane coppia di genitori ha seviziato e ucciso una bimba di soli due mesi. La piccola è stata trovata con il corpo ricoperto di ferite, alcune delle quali giudicate terrificanti.

L'agghiacciante episodio, stando a quanto riferito dalla stampa estera, si è verificato in Louisiana, e risale allo scorso 25 ottobre. Kaylee Fontenot e Taylor Broussard, questo il nome dei genitori, sono due ragazzi molto giovani. I due avevano da poco avuto la loro bambina, ma per qualche ragione che ancora non è nota, hanno deciso di riversare su di lei una furia inimmaginabile.

Stando a quanto ricostruito, lo scorso 25 ottobre la polizia ha risposto a un'emergenza medica in North Liberty Street. All'interno dell'abitazione, gli agenti e i soccorritori hanno trovato la bimba, esanime. La piccola aveva già cessato di respirare. Nonostante gli sforzi dei paramedici, la bambina è stata dichiarata morta subito dopo essere arrivata in ospedale. La polizia ha fatto sapere che il rapporto dell'autopsia ha rivelato una grave negligenza e abuso fisico tra cui estrema disidratazione, malnutrizione, costole rotte e la colonna vertebrale recisa al livello inferiore. Ciò ha fatto subito pensare a maltrattamenti e sevizie.

Il Dipartimento di Polizia di Opelousas ha subito provveduto ad arrestare Kaylee Fontenot, la madre della vittima, con l'accusa di omicidio di primo grado, crudeltà verso i minori e aggressione di secondo grado. Broussard, invece, non è stato fermato subito. Il giovane è stato arrestato lo scorso 3 novembre, quando si è consegnato spontaneamente alla polizia. Il soggetto è stato tradotto dietro le sbarre del carcere di St. Landry Parish.

"I nostri cuori sono con questa bambina che ha subito abusi inimmaginabili" , ha dichiarato il capo della polizia di Opelousas, Graig LeBlanc, come riportato da People.

Questo caso è nelle sue fasi iniziali e i nostri investigatori stanno lavorando instancabilmente per scoprire ogni dettaglio. Chiediamo pazienza, collaborazione e assistenza al pubblico per aiutarci a ottenere giustizia".