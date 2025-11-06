Orrore su una bimba di due mesi: torturata e uccisa dai genitori

Una vera e propria storia dell'orrore quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una giovane coppia di genitori ha seviziato e ucciso una bimba di soli due mesi. La piccola è stata trovata con il corpo ricoperto di ferite, alcune delle quali giudicate terrificanti.
L'agghiacciante episodio, stando a quanto riferito dalla stampa estera, si è verificato in Louisiana, e risale allo scorso 25 ottobre. Kaylee Fontenot e Taylor Broussard, questo il nome dei genitori, sono due ragazzi molto giovani. I due avevano da poco avuto la loro bambina, ma per qualche ragione che ancora non è nota, hanno deciso di riversare su di lei una furia inimmaginabile.
Stando a quanto ricostruito, lo scorso 25 ottobre la polizia ha risposto a un'emergenza medica in North Liberty Street. All'interno dell'abitazione, gli agenti e i soccorritori hanno trovato la bimba, esanime. La piccola aveva già cessato di respirare. Nonostante gli sforzi dei paramedici, la bambina è stata dichiarata morta subito dopo essere arrivata in ospedale. La polizia ha fatto sapere che il rapporto dell'autopsia ha rivelato una grave negligenza e abuso fisico tra cui estrema disidratazione, malnutrizione, costole rotte e la colonna vertebrale recisa al livello inferiore. Ciò ha fatto subito pensare a maltrattamenti e sevizie.
Il Dipartimento di Polizia di Opelousas ha subito provveduto ad arrestare Kaylee Fontenot, la madre della vittima, con l'accusa di omicidio di primo grado, crudeltà verso i minori e aggressione di secondo grado. Broussard, invece, non è stato fermato subito. Il giovane è stato arrestato lo scorso 3 novembre, quando si è consegnato spontaneamente alla polizia. Il soggetto è stato tradotto dietro le sbarre del carcere di St. Landry Parish.
"I nostri cuori sono con questa bambina che ha subito abusi inimmaginabili", ha dichiarato il capo della polizia di Opelousas, Graig LeBlanc, come riportato da People."Questo caso è nelle sue fasi iniziali e i nostri investigatori stanno lavorando instancabilmente per scoprire ogni dettaglio. Chiediamo pazienza, collaborazione e assistenza al pubblico per aiutarci a ottenere giustizia".