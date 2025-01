Usa, orrore in volo: trovati due cadaveri nel vano carrello di un aereo

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a bordo di un aereo JetBlue atterrato nella notte di lunedì a Fort Lauderdale-Hollywood, Florida: a bordo del velivolo, infatti, sono stati rinvenuti due cadaveri. I corpi erano occultati all'interno del vano del carrello di atterraggio, e sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine locali.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 23.10 (ore locali), durante un controllo di routine effettuato subito dopo l'atterraggio. Il vettore della JetBlue numero 1801 era partito intorno alle 19.49 dall'aeroporto JF Kennedy di New York, senza presentare alcun tipo di problema. Poi, dopo l'atterraggio allo scalo di Fort Lauderdale la terribile scoperta.

Nel corso della manutenzione post-volo, infatti, un addetto della compagnia aerea ha trovato i due cadaveri. I corpi si trovavano nel vano del carrello di atterraggio e ancora non è dato sapere come abbiano fatto a finire là dentro. Subito dopo il ritrovamento sono state contattate le autorità locali, e sul posto sono arrivati gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Broward, oltre ai paramedici e ai vigili del fuoco.

Purtroppo, stando a quanto riferiscono i quotidiani statunitensi, potrebbe trattarsi di un fenomeno che, per quanto pericoloso, continua a verificarsi. Pare infatti che alcune persone sfruttino i compartimenti dell'aereo per viaggiare senza pagare e senza essere scoperti. Non è detto che questo sia il caso dei due individui trovati morti, ma si tratta comunque di un'ipotesi da non scartare.

" Le circostanze sul come siano riusciti ad avere accesso all'aereo rimangono sotto inchiesta ", ha dichiarato a Cbs News un portavoce di JetBlue. " Questa è una situazione straziante e ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità per sostenere i loro sforzi per capire come ciò sia accaduto ".

Al momento alcune voci parlano di due cittadini giamaicani, ma non sono state date

conferme ufficiali. Del caso si stanno occupando gli agenti dello sceriffo di Broward. Nei prossimi giorni il medico legale della contea eseguirà le, indispensabili per determinare le cause del decesso.