Apre l'uscita di emergenza e si cala dai motori: panico su un aereo a Melbourne

Momenti di tensione all'aeroporto di Melbourne, dove nella giornata di giovedì scorso un passeggero, deciso a scendere dall'aereo a bordo del quale aveva viaggiato, non ha esitato ad azionare l'uscita di emergenza, calandosi poi sulla pista. Un episodio a dir poco sconcertante, che ha scatenato il panico negli altri viaggiatori presenti sul velivolo. L'uomo ha dato poi in escandescenze quando è stato raggiunto dal personale dell'aerostazione.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di giovedì 22 agosto, intorno alle 8.15. Il volo della compagnia Jetstar era appena atterrato all'aeroporto di Melbourne dopo essere partito da Sydney. Non si erano ancora concluse tutte le manovre che devono essere attuate a fine volo, quando il passeggero, in evidente stato di agitazione, ha cominciato a protestare affermando di avere fretta.

Invece di restare al suo posto e attendere il via libera da parte del personale di cabina, l'uomo si è alzato e ha raggiunto il portellone d'emergenza, aprendolo sotto lo sguardo scioccato del resto dei passeggeri. A quel punto, avendo ottenuto una via d'uscita, l'esagitato si è diretto all'esterno. Ignorando di sana pianta lo scivolo, che era stato azionato con l'apertura del portellone, è salito su uno dei motori dell'Airbus A320-200 e si è calato da lì, arrivando sulla pista. Il tutto mentre a bordo del velivolo si scatenava il panico degli altri passeggeri.

"Non appena l'aereo ha iniziato a fermarsi, si è alzato immediatamente e si è praticamente diretto verso la fila delle uscite di emergenza e nel farlo ha spintonato le persone, causando un po' di trambusto, ha spalancato la porta di emergenza, e lo scivolo si è aperto e lui è saltato giù dall'aereo" , ha raccontato la produttrice radiofonica Audrey Varghese alla radio di Melbourne 3AW. Pare che a bordo si sia scatenato un certo trambusto, con urla e spintoni.

L'arresto

Una volta raggiunta la pista, l'uomo è stato immediatamente fermato dal personale dell'aeroporto, che ha cercato di tranquillizzarlo con scarsi risultati. Come si vede nel video postato da uno dei passeggeri, il soggetto ha continuato a inveire contro gli addetti aeroportuali che cercavano di portarlo a più miti consigli.

Il passeggero è stato successivamente valutato dai paramedici, trasferito inper ulteriori accertamenti eper comportamento aggressivo e violazione dei protocolli di sicurezza degli aerei.