Panico a bordo di un volo Ryanair, scoppia una furiosa rissa: aereo costretto ad atterraggio di emergenza

Momenti ad altissima tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto ad Alicante, in Spagna. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza in Francia a causa di una violenta rissa scoppiata durante il viaggio. A provocare l'emergenza sarebbe stato un cittadino inglese che, stando alle ultime informazioni riportate dal DailyMail, era pesantemente ubriaco.

Il fatto si è verificato venerdì scorso. Il velivolo della compagnia Ryanair era decollato dall'aeroporto di Londra-Luton e si stava dirigendo ad Alicante, nel sud della Spagna, quando si è verificato il problema. L'uomo, già visibilmente alterato, ha perso il controllo, e con lui ci sarebbero stati anche altri soggetti, tutti molto ubriachi. Non pago, oltre a molestare gli altri passeggeri, l'uomo avrebbe anche tentato di aprire uno dei portelloni d'emergenza, scatenando il panico. Inutile ogni tentativo da parte degli altri viaggiatori, e del personale di bordo, di riportarlo a più miti consigli.

Compreso che la situazione stava rapidamente degenerando, il pilota ha fatto richiesta per effettuare un atterraggio d'emergenza. Mentre l'aereo cominciava a compiere le manovre, a bordo si è però scatenato il caos, con i passeggeri e il personale di bordo che cercavano in ogni modo di placare l'uomo e gli altri esagitati.

Il volo è stato quindi dirottato sull'aeroporto di Tolosa-Blagnac, in Francia. Una volta atterrato il velivolo, a bordo sono saliti alcuni uomini dell'unità della Compagnia della Gendarmeria del Trasporto Aereo (CGTA). Gli agenti hanno fatto irruzione, per poi placcare l'individuo molesto e arrestarlo, non senza difficoltà.

"Era molto ubriaco ed è stato portato in una cella della Polizia di Frontiera per smaltire la sbornia. Il suo livello di alcol nel sangue era così alto che ci sono volute diverse ore prima che si potesse parlare con lui", ha raccontato una fonte al DailyMail.

"Circa quattro dei suoi amici sono stati fatti scendere dal volo e arrestati. Il principale imputato è ora al centro di un'inchiesta giudiziaria e rischia un processo e una pena fino a cinque anni"

, ha aggiunto.

Il volo è poi nuovamente decollato alle 22:15.