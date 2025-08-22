Panico su un volo diretto a Cipro: donna ubriaca perde la testa, atterraggio d'emergenza in Germania

Momenti di fortissima tensione a bordo di un aereo partito da Manchester e diretto a Larnaca, una città di Cipro: una passeggera, completamente ubriaca, ha dato in escandescenze, provocando disordini all'interno del velivolo. La situazione si è aggravata a tal punto da costringere il pilota a chiedere un'atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto più vicino.

Stando a quanto riferito il portale tedesco www.N-tv.de, il fatto si è verificato nella serata dello scorso giovedì. Il volo era appena partito dall'Inghiliterra e si stava dirigendo a Cipro quando una passeggera ha perso improvvisamente il controllo. La donna era ubriaca e a nulla sono serviti i tentativi di calmarla, tanto che si è scagliata contro i compagni di viaggio e i membri dell'equipaggio, non risparmiando pugni, calci e insulti. Sarebbero volate anche delle minacce. Da qui la necessità del pilota di anticipare l'atterraggio.

L'aereo, come spiegato dalla polizia federale, è stato quindi dirottato verso l'aeroporto di Colonia/Bonn per un atterraggio d'emergenza.

Una volta arrivato a destinazione, l'aereo ha trovato ad aspettarlo la polizia tedesca, che ha preso in consegna la donna. Quest'ultima è risultata essere una 41enne di nazionalità inglese. L'alcoltest eseguito su di lei ha rivelato un tasso alcolemico nel sangue dell'1,76 per mille. La donna, trattenuta dalle autorità tedesche, sarà presto rinpatriata.

Quanto agli altri

passeggeri, a causa dei problemi riscontrati nell'aereo, sono stati costretti a scendere e adun altro vettore per raggiungere la destinazione. Non si sono fortunatamente registrati dei feriti.