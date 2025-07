Panico in volo: lottatore di MMA perde le staffe, rissa sfiorata

Scene a dir poco incredibili a bordo di un volo della Southwest Airlines: il lottatore di MMA Aaron "Tex" Johnson ha infatti perso le staffe, attaccando il personale di bordo e anche alcuni passeggeri. La situazione si è fatta tanto tesa e pericolosa da costringere gli assistenti di volo a contattare le autorità e cacciare l'atleta dall'aereo prima del decollo.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato lunedì 21 luglio all'aeroporto LaGuardia di New York. Aaron Johnson, lottatore di arti marziali miste ed esperto di jiu-jitsu brasiliano, aveva appena fatto il suo ingresso all'interno dell'abitacolo del velivolo quando sono cominciati i problemi. L'uomo ha iniziato a sbraitare contro il personale di volo per via del posizionamento dei suoi effetti personali. In breve la situazione è degenerata.

Johnson si è messo a inveire sia contro l'equipaggio che contro alcuni passeggeri che lo invitavano alla calma. In un video, divenuto virale sui social, si vede l'atleta ormai fuori controllo mentre urla parole come: " Perdenti ", " Pezzi di m***a " e altri insulti di vario genere. A un certo punto c'è stata una colluttazione vera e propria. Dopo essersela presa con un passeggero che commentava il suo comportamento, il lottatore si è scontrato anche contro un assistente di volo che lo aveva afferrato per le braccia con l'intenzione di trascinarlo via. Qualcuno, nel frattempo, ha pensato di chiamare la polizia.

Tutto si è risolto quando il lottatore di 39 anni si è deciso a recuperare la borsa dalla cappelliera e a lasciare l'aereo. A quanto pare la discussione è proseguita anche all'estero del velivolo, ma a quel punto sono intervenute le forze dell'ordine.

"Questa è una stron***a, vengo trattato come una persona di colore!".

In un altro filmato, infatti, si vede Johnson su una barella che viene scortato dallamentre urla:

Stando a quanto riportato da View From the Wing, la Southwest Airlines ha proibito a Johnson di salire su tutti i suoi voli futuri.