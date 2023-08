Parigi e l'addio definitivo ai monopattini elettrici

I monopattini elettrici a noleggio spariranno molto presto dalle strade di Parigi. Lo scorso 2 aprile i cittadini si sono espressi con un referendum e l'esito è stato molto chiaro: oltre 15mila trottinette saranno messi al bando, con buona pace degli ecologisti. La data da segnare sul calendario è il primo di settembre. Ormai, dunque, è solo questione di giorni.

È stato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo a proporre il refendum, che si è concluso con il 90% dei voti contrari ai monopattini elettrici. Si trattava di una votazione di tipo consultativo, ma la netta affermazione del "No" ha dettato legge e si è deciso di dire definitivamente addio ai monopattini, invisi alla popolazione per tutte le problematiche ad essi collegate.

Troppi incidenti

Il dato che è saltato subito agli occhi dei parigini è stato il grande balzo in avanti del numero degli incidenti. Questi mezzi di trasporto, sia a noleggio che di proprietà di privati, sono rimasti coinvolti in 459 incidenti nel solo 2022, con tre morti e 426 feriti (numero doppio rispetto al 2019). " E un terzo di questi incidenti si conclude con un ricovero in ospedale ", ha voluto precisare l'assessore ai trasporti di Parigi David Belliard, fra l'altro ambientalista.

A lasciare increduli, in effetti, è che siano state proprio le istituzioni a voltare le spalle ai monopattini. Lo stesso sindaco Anne Hidalgo, nel proporre il referendum, ha dichiarato di essere a sfavore dei monopattini.

Troppe le violazioni del codice della strada. Parigi ha visto di tutto, dai due passeggeri a bordo di un monopattino ai semafori rossi "bruciati" senza il minimo rispetto delle regole. A provocare la rabbia dei parigini, però, è stato il terribile incidente avvenuto nel giugno 2021, quando la 31enne Miriam è stata investita mentre passeggiava lungo la Senna. La donna, travolta in modo violento, ha perso la vita dopo 3 giorni di agonia.

Via dal primo settembre

Dal prossimo 1 di settembre, dunque, Parigi diventerà la prima capitale europea a vietare i mezzi a due ruote, almeno a noleggio. Una scelta non priva di conseguenze. Come spiegato dai media locali, infatti, molte persone resteranno senza impiego. Si parla di oltre 100mila posti di lavoro a rischio.

Entro il prossimo 31 agosto gli operatori Dott, Lime e Tier Mobility dovranno liberare la città dei loro mezzi, che verranno trasferiti in altre località, come Bordeaux e Lille, ma anche fuori dalla Francia, come Berlino, Londra, Tel Aviv e Copenaghen.