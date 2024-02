A Parigi il referendum sull'aumento delle tariffe dei Suv. "Cittadino, scegli tu"

" Più o meno Suv e a quale tariffa di parcheggio? Scegli tu " è lo slogan del referendum con il quale oggi, domenica 4 febbraio, i parigini stanno decidendo per l'aumento delle tariffe dei veicoli più grandi e inquinanti i cui proprietari pagherebbero ben 18 euro ogni ora. La proposta è partita dal governo di Parigi capeggiato dalla sindaca, Anne Hidalgo, che ha dato ascolto alle lamentele di molti residenti per motivi sia di inquinamento (quindi ambientali) che di spazio e sicurezza.

Le nuove tariffe

Insomma, un vero e proprio salasso per scoraggiare l'utilizzo di queste auto che sono più grandi e comode ma maggiormente inquinanti. Di conseguenza, chi intende girare per le vie del centro dovrà sborsare una cifra del triplo più elevata rispetto a quella attuale (costo di 6 euro l'ora) e pagherebbe il triplo anche per parcheggiare questi veicoli in periferia passando dagli attuali 4 euro a 12 euro. I modelli più a rischio sarebbero quelli ibridi e a combustione che pesano da 1,6 tonnellate in sù ma la mannaia si applicherebbe anche ai modelli elettrici che pesano più di due tonnellate. Una tabella pubblicata sui quotidiani parigini dà l'idea del salasso: tre ore di parcheggio costerebbero 72 euro (adesso 24), quattro ore 117 euro (adesso 39), cinque ore 171 euro (adesso 57) e sei ore ben 225 euro contro i 75 euro di adesso.

Le motivazioni

Come detto, molti parigini sono stanchi di respirare smog quotidianamente e vogliono dare la mazzata ai Suv anche perché occupano più spazio pubblico e sarebbero pericolosi per la sicurezza stradale. In molti si lamentano anche dell'inquinamento acustico da essi causati. Questa tipologia di mezzi sarebbe, quindi, tassata diversamente e il discorso sarebbe valido per tutti, visitatori e turisti inclusi: gli unici a esserne esentati potrebbero essere i commercianti e coloro i quali lavorano nei servizi di assistenza. Nessun cambiamento, logicamente, per chi possiede parcheggi privati all'interno di residence, complessi, spazi riservati o garage.

I risultati dei sondaggi

I sondaggi hanno dimostrato che ben il 70% dei residenti a Parigii è favorevole a questa riforma: si vota nella sola giornata odierna dalle ore 9 alle 19 con i risultati che verranno diramati soltanto nella tarda serata. C'è da dire, però, che a partecipare ai sondaggi è stato soltanto l'11% della popolazione. Intervistato da Le Parisien, ha detto la sua anche il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'Energia, Fatih Birol, secondo il quale il voto sulla tassazione differenziata per il parcheggio dei Suv è un'ottima idea. " Parigi è adesso l'unica capitale a organizzare un voto simile ma il dibattito sulla collocazione dei Suv in città sta guadagnando slancio in molte capitali: Berlino, Oslo e persino Londra ", ha dichiarato.