Urla "Allah Akbar" e minaccia di farsi esplodere: cosa è successo a Parigi

Momenti di paura alla stazione Bibliothèque François-Mitterrand di Parigi. Una donna completamente velata, completamente coperta da un abaya, ha gridato "Allah Akbar" e ha minacciato di farsi esplodere. La polizia ha aperto il fuoco contro di lei, ferendola all'addome. Attualmente, si trova in ospedale ed è in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero stabili.

#InfoTrafic #RERC [MAJ]



La gare de Bibliothèque François Mitterrand n'est pas desservie dans les deux sens de circulation jusqu'à 14h.



Motif : intervention des forces de l'ordre. https://t.co/QqnM2c20oo — RER C (@RERC_SNCF) October 31, 2023

Secondo il canale di all-news francese Bfmtv, la sconosciuta è arrivata dalle banlieue ed è stata segnalata alle autorità fin dalle stazioni della Val-de- Marne. Pare che abbia rivolto minacce di morte agli altri passeggeri presenti sul suo treno. Una volta isolata all'interno della fermata Bibliothèque François-Mitterrand, evacuata attorno alle 8:30 del mattino, la donna non avrebbe obbedito alle richieste degli agenti di mostrare le mani, nascoste sotto la tunica, e avrebbe minacciato di farsi esplodere. A quel punto, come riferito dalla procura parigina, un agente " fatto uso, una sola volta, della sua arma da fuoco ". Dai primi rilievi, sembra che la donna non avesse dell'esplosivo con sé.