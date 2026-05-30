Trump attacca di nuovo Leone XIV: "Si spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare"

Donald Trump torna all'attacco del Papa, dopo qualche giorno di silenzio. In un post su Truth social, il presidente americano scrive: "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare".

E a corredo del suo post, Trump ha rilanciato le foto pubblicate sul suo account X dal democratico Brandon Johnson, ricevuto due giorni fa in Vaticano da Leone XIV, che è nato a Chicago. "È stato un onore condividere del tempo con un magnifico essere umano, Sua Santità Papa Leone XIV", ha scritto Johnson, postando anche le immagini della preghiera di Prevost durante un incontro multireligioso.