"Parole antisemite". E Israele vieta l'ingresso alla funzionaria Onu italiana Francesca Albanese

Nuovo scontro tra Israele e le Nazioni Unite. Le autorità di Tel Aviv hanno negato l’ingresso nello Stato ebraico all’italiana Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi. La donna è stata accusata nel fine settimana di aver giustificato il massacro compiuto dai terroristi di Hamas il 7 ottobre.

Come riportato dai media israeliani, la decisione è stata presa dai ministeri degli Esteri e dell’Interno, dopo mesi in cui ad Albanese, ora ufficialmente interdetta, era stato rifiutato il visto. La misura non ha un limite temporale. “ L’era del silenzio degli ebrei è finita ”, hanno dichiarato in una nota congiunta i titolari dei due dicasteri, Israel Katz e Moshe Arbel. “ Se l'Onu vuole tornare ad essere un organismo rilevante, i suoi leader devono sconfessare pubblicamente le parole antisemite della relatrice speciale e licenziarla in modo permanente. Impedirle di entrare in Israele potrebbe ricordarle il vero motivo per cui Hamas ha massacrato bambini, donne e adulti ”.

Le parole della funzionaria del Palazzo di vetro che hanno scatenato l’ira di Israele sono contenute in un post su X, scritto da Albanese in risposta ad un tweet di Le Monde in cui si parlava del presidente Emmanuel Macron che onorava le vittime dell’assalto di Hamas, tra cui alcuni cittadini francesi. “ Le vittime del 7 ottobre non sono state uccise per essere ebree, ma in risposta all'oppressione di Israele ”, ha scritto la donna. “ Il 'più grande massacro antisemita del nostro secolo? No, signor Emmanuel Macron. Le vittime del 7 ottobre non sono state uccise per essere ebree, ma in risposta all'oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei rispetti alle vittime ”.

Le 'plus grand massacre antisémite de notre siècle'? Non, M. @EmmanuelMacron. Les victimes du 7/10 n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction de l'oppression d'Israël. La France & la communauté int'le n'ont rien fait pour l'empêcher. Mes respects aux victimes. https://t.co/uiXOkD7HV4 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 10, 2024