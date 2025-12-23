Lo scontro con un'autocisterna poi il panico a bordo: cosa è successo al volo Ryanair

Panico a bordo di un volo Ryanair quando l'aerombile ha impattato contro un'autocisterna piena di carburante mentre stava facendo una manovra sulla pista dell'aeroporto di Edimburgo. Il velivolo è stato immediatamente evacuato, e per fortuna non si è verificata alcuna tragedia.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di lunedì 22 dicembre. Il volo Ryanair, già carico di passeggeri, doveva partire alla volta di Faro, in Portogallo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.00. Secondo alcune testimonianze, l'aereo ha colpito il camion del carburante mentre si stava dirigendo verso la pista di decollo.

"È stato spaventoso. Il pilota ha parlato al citofono e ha cercato di fingere che non fosse così grave come sembrava" , ha dichiarato un passeggero al The Scottish Sun. "Non potevano più usare l'aereo. Stava appena iniziando a muoversi e stava guidando verso la pista quando si è schiantato contro il serbatoio del carburante" , ha aggiunto.

La grande fortuna - che ha probabilmente evitato una potenziale tragedia - è stata che il velivolo non stesse ancora viaggiando a una velocità sostenuta, perché non si trovava ancora sulla pista di decollo. Interpellato sulla vicenda, il personale dell'aeroporto di Edimburgo ha confermato l'incidente, ma ha anche voluto rassicurare le persone, precisando che non vi è stata alcuna violenta collisione, e non è scoppiato alcun incendio.

Chiaramente i passeggeri che si trovavano a bordo sono stati evacuati per ragioni di sicurezza. Hanno purtroppo subito dei ritardi, dato che è stato necessario attendere un nuovo volo. Il personale ha distribuito dei buoni da spendere all'interno dell'aerostazione.

Subito dopo l'impatto si sono attivati i soccorsi, fra cui anche i vigili del fuoco. In poco tempo la situazione è tornata alla normalità.

"Questo volo da Edimburgo a Faro (22 dic) si stava preparando per la partenza quando la punta dell'ala è entrata in , ha dichiarato in una nota Raynair.