Il volo di 10 metri dal balcone. Grave una 23enne italiana in Messico

Momenti di paura in una palazzina in Messico dove Anastasia Sarro, giovane studentessa originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino, di 23 anni, è caduta dal balcone di casa.

La ricostruzione

I fatti risalgono al due gennaio scorso, al momento dell’incidente la ragazza si trovava da sola nella sua abitazione. Tempestivamente si sono attivati i soccorsi ed Anastasia è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un volo di dieci metri. La 23enne è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico, le sue condizioni erano gravissime, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Sembrerebbe infatti che le condizioni di salute di Anastasia si siano miracolosamente stabilizzate e che non sia più in pericolo di vita, nonostante le molte ferite e fratture riportate sul suo corpo.

Aperta un'indagine in Messico

Da giorni la polizia locale ha avviato un’indagine per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, sono state messe al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona, ascoltati i vicini e le persone che hanno chiamato i soccorsi, confermando la versione degli investigatori. Al momento sembrerebbe che si sia trattato di un incidente domestico.

Chi è Anastasia Sarro

La giovane è figlia di due importanti personalità del mondo della medicina della Campania. Per continuare gli studi universitari si è trasferita a Torino. Proprio al Politecnico del capoluogo piemontese ha conseguito la laurea in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, con il massimo dei voti. Dopo la brillante carriera universitaria la decisione di iscriversi al programma Erasmus+ e di affinare le proprie competenze in Messico, dall’altra parte del mondo.

Sui social in centinaia con il fiato sospeso