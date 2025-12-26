Paura a Parigi, tre donne accoltellate in metrò: aggressore arrestato

Paura nella capitale francese. Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana e poi si è dato alla fuga ma è stato individuato e arrestato alcune ore dopo a Sarcelles, comune di 58mila abitanti nella regione dell'Île-de-France. Gli attacchi sono avvenuti nel cuore di Parigi tra le 16.15 e le 16.45.

Descritto come "magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi", scrive Le Figaro, prima di tutto ha aggredito una donna alla stazione della metropolitana République, poi ha proseguito il suo folle gesto spostandosi verso le stazioni Arts et Métiers e Opéra. È poi fuggito spostandosi lungo la linea 8 della metropolitana, prima di essere arrestato.

Fortunatamente le donne sarebbero ferite in modo lieve.

Venticinque anni, era già noto alla polizia per alcuni reati, tra cui danneggiamento della proprietà. Per il momento le forze dell'ordine non hanno preso in considerazione il movente del terrorismo.