Paura su un volo della United Airlines: collisione con un drone "rosso e lucido"

Momenti di grande paura a bordo di un aereo della United Airlines. Mentre il velivolo si stava avvicinando a terra per effettuare l'atterraggio, si è verificato l'improvviso impatto contro un oggetto volante identificato come un drone dal colore rosso. Fortunatamente non si sono verificati danni e non ci sono stati feriti, tuttavia è un mistero per quanto riguarda la presenza del drone.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 29 aprile. Il volo United 1980 era decollato dall'aeroporto internazionale di San Francisco alle 6.53 e si stava dirigendo allo scalo di San Diego. A bordo si trovavano 48 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Dopo un viaggio di circa 90 minuti, il velivolo ha cominciato con le manovre di atterraggio per raggiungere la pista dell'aeroporto internazionale di San Diego, alle 8.28. Proprio nelle fasi di atterraggio si sarebbe verificato l'impatto.

Il volo aveva raggiunto l'altitudine di 3mila piedi, avvicinandosi al suolo, quando è stato colpito da qualcosa. Secondo il pilota, che ha immediatamente contattato la torre di controllo, si sarebbe trattato di un drone.

Il Los Angeles Times ha potuto ascoltare le registrazioni della conversazione fra il comandante e i controllori di volo. Alla torre di controllo, che domanda di che oggetto si tratti, il pilota risponde: “Era così piccolo che non sono riuscito a vederlo. Era rosso... era lucido”.

Un probabile drone di cui però si sa molto poco. Non si sa, ad esempio, da dove arrivasse. Contattati dallo stesso pilota, gli uomini del Southern California Terminal Radar Approach Control (una struttura radar che dirige gli aerei nella zona), hanno negato la presenza di un drone in cielo.

L'impatto, tuttavia, ci sarebbe stato, e