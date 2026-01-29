Finisce il carburante sull'aereo, panico a bordo, il pilota dichiara l'emergenza

Momenti di forte ansia per i passeggeri del volo EasyJet U22708, partito da Madrid e diretto a Bristol. Nel corso della tratta, quando mancava ormai poco all'atterraggio, il carburante si è esaurito, facendo partire l'allarme. Il pilota ha allora dichiarato l'emergenza, ricevendo il permesso di atterrare in un altro scalo.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella giornata di domenica 25 gennaio. Il volo EasyJet, partito intorno alle 20.45 da Madrid, era diretto a Bristol e si trovava ormai vicino all'arrivo quando si è verificato un inconveniente. A causa di un bird strike che aveva coinvolto un altro aereo, la pista era stata chiusa per degli accertamenti e per la necessaria rimozione di eventuali detriti. Al comandante del vettore EasyJet è stato pertanto chiesto di mantenersi in volo.

Purtroppo il carburante non era sufficiente per sostenere ulteriori manovre in aria. Dopo essere rimasto per un po' in un circuito d'attesa sopra l'aeroporto si è infatti acceso l'allarme: il carburante è sceso a livelli critici. Da qui la decisione del pilota di dichiarare una prima emergenza di tipo "Pan-Pan", poi seguita da una più allarmante "Squawk 7700", che indica un'emergenza di tipo generale. Il pilota ha chiesto di poter atterrare altrove, e il velivolo è stato dirottato su un'altra pista.

L'aereo si è quindi diretto verso il Liverpool John Lennon Airport, che dista circa 290 chilometri da Bristol. L'atterraggio, eseguito in piena sicurezza, è avvenuto intorno alle 22.57.

Non ci sono stati problemi di sorta, né si sono registrati feriti. Il velivolo è stato rifornito di carburante ed è poi ripartito alla volta di Bristol, giungendo così a destinazione. In tutto, sono state due ore di ritardo rispetto alla previsione di viaggio.