Incendio sul volo Ryanair da Bologna. Panico a bordo, dirottato in Lussemburgo

Momenti di panico questa mattina a bordo di un aereo Ryanair partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e diretto all'aeroporto belga di Charleroi. Nel corso della tratta, infatti, è scoppiato un incendio che ha costretto il comandante del velivolo ad effettuare un atterraggio d'emergenza per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo.

Paura in volo

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato a bordo del vettore Ryanair FR3938 partito questa mattina (venerdì 31 maggio) dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e diretto in Belgio. Il volo, decollato in ritardo intorno alle ore 10.18, era atteso all'aeroporto belga di Bruxelles-Charleroi.

A quanto pare l'allarme è scattato quando la tratta si era quasi conclusa. Sarebbe infatti scoppiato un incendio nella cucina del velivolo, cosa che ha immediatamente allertato il personale. Le fiamme, infatti, avrebbero potuto propagarsi in fretta. Il personale è subito intervenuto, ma, secondo le disposizioni per garantire la sicurezza dei passeggeri, il pilota ha comunque segnalato la situazione alla prima torre di controllo raggiungibile. L'aereo è stato quindi dirottato verso l'aeroporto più vicino, ossia Lussemburgo-Findel. Il mezzo Ryanair è atterrato senza alcun problema intorno alle 11.24, trovando i soccorsi già pronti a intervenire in caso di bisogno.

Il tracciato del volo da Flightaware

I passeggeri sono subito stati evacuati, mentre i vigili del fuoco sono saliti a bordo. Le persone sono state fatte salire su dei bus che le hanno trasportate verso l'edificio dell'aerostazione. Dopodiché le autorità aereoportuali si sono attivate per far raggiungere ai viaggiatori la loro destinazione, ossia Bruxelles.

Il comunicato di Ryanair