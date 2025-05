Paura sul volo Tokyo-Houston, passeggero prova ad aprire il portellone: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura registrati a bordo di un volo della All Nippon Airways, importante compagnia aerea giapponese. Durante la tratta, un passeggero ha infatti dato in escandescenze, costringendo il pilota ad effettuare un atterraggio d'emergenza. A quanto pare si è generato parecchio trambusto all'interno del velivolo, tanto da costringere gli altri viaggiatori a intervenire per aiutare i membri dell'equipaggio.

Stando a quanto riferito, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di sabato 24 maggio. Il volo 114 della All Nippon Airways (Ana) era partito da Tokyo di mattina presto e si stava dirigendo all'aeroporto di Houston, in Texas. Nel corso del viaggio è tuttavia accaduto qualcosa di imponderabile. Uno dei passeggeri, infatti, ha perso improvvisamente il controllo. A quanto pare il soggetto, un uomo, avrebbe avuto una crisi, forse di carattere medico. Come una furia si è avventato contro uno dei portelloni e ha tentato di aprirlo per uscire all'esterno.

Chiaramente a bordo del vettore si è scatenato il panico. L'equipaggio è subito accorso per cercare di bloccare l'esagitato, e anche alcuni passeggeri sono intervenuti per dare una mano. Considerata la situazione potenzialmente pericolosa, il pilota ha dunque fatto richiesta per effettuare un atterraggio d'emergenza. Il volo 114 della All Nippon Airways ha così raggiunto l'aeroporto internazionale Seattle-Tacoma, dove è poi arrivata la polizia.

Il soggetto è stato prelevato e portato in ospedale. Non è dato sapere se siano stati presi o meno provvedimenti nei suoi confronti.

Una volta allontanato il passeggero problematico, il volo è ripartito. Il vettore della All Nippon Airways ha raggiunto l'aeroporto di Houston alle 12.40, ora locale, con un ritardo di circa quattro ore.