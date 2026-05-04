Paura sul volo Venezia-Newark: l’aereo United colpisce un palo e sfiora un camion

Momenti di paura a bordo del volo United 169 della United Airlines partito da Venezia e diretto all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, in New Jersey. Durante le fasi di atterraggio, infatti, il vettore si è abbassato troppo urtando un palo della luce che delimitava la strada sottostante e arrivando quasi a sfiorare un camion delle consegne.

Il fatto, stando a quanto riportato, si è verificato nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, intorno alle ore 14.00. L'aereo della United, partito dall'aerostazione di Venezia, viaggiava con a bordo 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Avrebbe potuto essere una tragedia.

Mentre stava sorvolando la New Jersey Turnpike, il velivolo deve essersi abbassato troppo, tanto che, come si vede nei molti filmati che stanno circolando in rete, ha finito per colpire un palo della luce. Non solo. Ci sarebbe stato anche un incidente con un furgone. Come reso noto dalla Federal Aviation Administration (FAA), una ruota dell'aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del mezzo, un camion della H&S Bakery. "L'autista ha riportato lievi ferite da taglio", ha dichiarato Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell'azienda.

Sul caso, la United Airlines intende condurre un'indagine interna. Il rischio che la vicenda potesse finire in maniera molto tragica è stato altissimo.

Per fortuna, nonostante i due incidenti, il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza e nessun passeggero è rimasto ferito.

"L'aeromobile èin sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all'aeromobile e indagheremo su come sia accaduto", ha fatto sapere la compagnia aerea statunitense.