Paura in volo, pilota e co-pilota si addormentano: aereo va fuori rotta

Sono stati momenti di forte tensione quelli a bordo di un aereo della compagnia indonesiana Batik Air, finito fuori rotta dopo che entrambi i piloti si erano addormentati, lasciando il velivolo in totale autonomia. A quanto pare entrambi, sia il capo pilota che il co-pilota, erano troppo stanchi per viaggiare, così avevano deciso di dormire. Il risultato è che si è sfiorata la tragedia.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'episodio, che dovrebbe far riflettere tutti quanti, si è verificato lo scorso 25 gennaio in Indonesia, sul volo ID 6723 della Batik Air. L'aereo, partito da Kendari, era diretto alla capitale Giacarta. A quanto pare sull'airbus A320 si trovavano in tutto 6 membri dell'equipaggio oltre a 153 passeggeri.

Non essendo riuscito a riposare bene la notte precedente il volo, il capitano dell'aereo, un uomo di 32 anni, ha annunciato la propria intenzione di prendersi qualche minuto di riposo durante il viaggio. A quel punto avrebbe dovuto essere il suo co-pilota, un giovane di 28 anni, a prendere i comandi e a guidare l'aereo, seguendone la rotta. Purtroppo, però, anche il giovane si è addormentato, lasciando di fatto il velivolo in completa autonomia. Secondo quanto riferito da Aviation Herald, l'aereo della Batik Air è rimasto incustodito per ben 28 minuti. Un periodo di tempo fin troppo lungo, malgrado la presenza dell'autopilota. Il rischio che potesse avvenire un qualche tipo di incidente è stato fin troppo elevato.

Per quasi mezz'ora, dunque, ben 153 passeggeri sono stati abbandonati a loro stessi, senza più un professionista qualificato che stesse verificando il corretto percorso dell'aereo. A un certo punto persino agli operatori della torre di controllo è apparso chiaro che a bordo del velivolo stesse accadendo qualcosa di strano. Diversi messaggi da terra sono stati inviati ai due piloti, che hanno continuato a dormire. Persino alcuni aerei hanno cercato di contattare il volo ID 6723. Alla fine il capitano si è svegliato, accorgendosi della gravità della situazione. In quei 28 minuti l'aereo era addirittura finito fuori rotta e solo per un caso fortuito non si è verificato un incidente con un altro aereo.

La sospensione

La storia è fortunatamente finita bene, dato che i passeggeri sono arrivati a destinazione illesi. Il capitano dell'aereo avrebbe inizialmente negato di aver dormito durante il viaggio, dicendo di non aver udito i messaggi della torre di controllo a causa di problemi con le comunicazioni. La verità, però, è poi risultata ben altra. Pilota e co-pilota sono stati sospesi.

A questo punto è doveroso precisare che il pilota ha diritto a riposare durante il volo, ma in quel caso il co-pilota deve sostituirsi a lui.

La vicenda ha fatto sorgere un'accesa polemica in Indonesia. I cittadini sono preoccupati per la sicurezza a bordo degli aerei, e si discute molto per le condizioni in cui i piloti sono costretti a lavorare, con turni massacranti e poche occasioni per riprendersi.