Esplosioni misteriose a Washington: spunta la taglia da 20mila dollari

I boati all’alba, il timore per un attacco terroristico e la caccia all’uomo ancora in corso. Ore particolarmente frenetiche a Washington, dove alle prime ore di domenica si sono verificate tre esplosioni a pochi minuti di distanza in tre punti della città, per la precisione fuori da due negozi (un punto vendita della Nike e un negozio di alimentari Safeway) e da una filiale della Truist Bank nei pressi di Capitol Hill.

Paura a Washington per tre esplosioni

Come riportato da Nbc News, fortunatamente non sono stati segnalati feriti: gli attacchi sono avvenuti tra le 4.30 e le 4.45 e nessuno è passato fortuitamente da quelle parti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia di Washington, che ha effettuato i primi rilievi: per gli attacchi al bancomat della Truist Bank e al negozio Nike è stato posizionato un ordigno nei pressi dell’ingresso, mentre contro il supermercato di Safeway è stata lanciata una molotov.

Il boato degli scoppi ha generato grande apprensione nelle zone interessate. Interpellata dall’Independent, la trentaduenne Amanda Koski ha ripercorso così quanto accaduto alla Truist Bank: “Il rumore mi ha svegliato. Io soffro di disturbo da stress post-traumatico, quindi quando è successo, mi sono bloccata e inizialmente ho pensato che fossero colpi di pistola. Quando ho guardato fuori dalla finestra, ho visto il vetro in frantumi e ho pensato che qualcuno avesse sparato alla banca”.

Le esplosioni sono avvenuti nella zona Nord-Est di Washington e non sono stati effettuati arresti per il momento. Da chiarire il movente di questi attacchi: “Sembra che il sospetto abbia preso di mira stabilimenti commerciali e non sembra che stesse prendendo di mira alcun edificio pubblico”, si legge in una breve nota. Da valutare anche il numero di persone coinvolte: le autorità sono alla ricerca di un responsabile, ma non è esclusa la presenza di complici.

La taglia da 20mila dollari

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sugli sviluppi delle indagini, ma secondo quanto reso noto dalla stampa americana c’è una pista da monitorare. In uno dei tre incidenti, i video delle telecamere di sicurezza presenti nella zone hanno permesso di individuare un veicolo sospetto: si tratta di un’Acura color champagne o oro targata Maryland. La sequenza in possesso delle autorità mostra un giovane con una felpa bianca con un cappuccio scappare via subito dopo l’esplosione e per questo motivo ha diffuso il numero di targa, sperando in qualche avvistamento da parte dei cittadini.