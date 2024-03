La pena peggiore per un genitore è sapere di aver fallito come genitore

Che le colpe dei figli ricadano sui padri è di certo più giusto del contrario. Ma chiunque si sia trovato a plasmare cellule e carne e sangue fino a trasformarli nella propria ragione di vita ha compreso quanto poco (incredibilmente) si possa incidere, a volte, mentre si fabbrica un essere umano tutto nuovo. Qualcuno che nasce da noi senza essere noi. Fino a prima di «rilasciarli» nel mondo abbiamo pensato che sarebbero stati una nostra prolunga in versione deluxe. Li abbiamo immaginati migliori in tutto: più intelligenti, più performanti, più longevi, con una moralità più netta e granitica, con maggior visione e determinazione. Abbiamo pensato che sarebbero

partiti dal nostro meglio per andare oltre. E abbiamo dato per scontato di poter partire dai nostri valori come patrimonio assodato. Poi invece è nato questo adorato, atteso impasto, un figlio, e abbiamo scoperto che non siamo stati minimamente in grado di trasferirgli nulla di noi, tanto meno il meglio. Oggi, una sentenza americana, ci mette per l'ennesima volta di fronte a questo fallimento del quale dobbiamo inevitabilmente farci carico. Perché è esattamente ciò che è accaduto a James Crumbley, padre di un adolescente che ha ucciso a colpi di arma da fuoco quattro compagni di classe di una scuola vicina a Detroit. I pubblici ministeri hanno considerato lui e la moglie (cioè la mamma del ragazzo) responsabili per il fatto di aver dato una pistola al figlio Ethan e per aver ignorato, altrettanto colpevolmente, i segnali della sua violenza. Ora i genitori rischiano fino a 15 anni di prigione. Che sono ancora nulla rispetto a ciò che si auto infliggeranno da soli per non essere stati in grado di fare del proprio figlio ciò che avrebbero voluto. Nessuna colpa dei figli potrà mai pesare sui padri quanto il fatto di aver fallito come padri.