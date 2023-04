Perché domenica prossima (alle 15) suoneranno tutti i cellulari degli inglesi

La prossima domenica alle ore 15 cominceranno a suonare tutti i telefoni e i tablet della Gran Bretagna. Il governo di Londra ha predisposto un nuovo sistema di allarme e ha scelto l'ultimo giorno di questa settimana per testarlo.

Durerà all'incirca dieci secondi. Tutti gli apparecchi elettronici squilleranno con il suono di una sirena di polizia e vibreranno anche se impostati in silenzioso. Il motivo di questo test è molto semplice: qualora dovessero verificarsi delle emergenze nazionali, lo Stato ha la possibilità di avvertire i suoi cittadini. " Questo è un test di Emergency Alerts, un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avviserà se c'è un'emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze. In una vera emergenza, segui le istruzioni nell'avviso per proteggere te stesso e gli altri. Visita gov.uk/alerts per ulteriori informazioni. Questo è un test. Non è necessario intraprendere alcuna azione ", ci sarà scritto sugli screen degli smartphone. Gli utenti dovranno semplicemente cliccare "Ok" nella schermata iniziale. Si tratta di un sistema molto simile a quello utilizzato negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e nei Paesi Bassi. Questo test nasce per poter avvertire celermente i cittadini di emergenze quali: inondazioni, incendi, nubi tossiche e altri casi di allerta che necessitano una comunicazione rapida.

Sono nate non poche questioni attorno a questo allarme. Il primo a far emergere delle lamentele, riporta il Corriere della Sera, è stato l'Automobile Club inglese il quale ha fatto notare che "i guidatori della domenica" potrebbero essere ancora più a rischio e che una sirena in macchina potrebbe "far scattare il panico". C'è timore anche per gli anziani non al corrente dell'esperimento e per le vittime di abusi domestici le quali potrebbero nascondere dei telefoni e così venire scoperte.

Il come sta vivendo il Paese questa decisione viene ben sintetizzato dal Daily Mail, il tabloid più letto d'Inghilterra, con un titolo presente in prima pagina: " Quale genio ha pensato che fosse una buona idea terrorizzare l’intero Paese alle 3 del pomeriggio di domenica? ". Ha inoltre definito questo esperimento " inquietante e orwelliano ". In un editoriale, viene scritto sempre sul giornale di area conservatrice: " Una delle grandi virtù britanniche era la capacità di mantenere il sangue freddo in una crisi. Questo tipo di allarmismo sembra designato a mandarci tutti in uno stato di panico parossistico ".