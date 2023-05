"Portaerei cinese nello Stretto di Taiwan". L'allarme di Taipei

La portaerei cinese Shandong, insieme ad altre due navi, ha attraversato lo Stretto di Taiwan. Taipei ha fatto sapere di star monitorando la situazione, pronta a rispondere di conseguenza. I mezzi di Pechino, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa dell'isola, hanno attraversato lo Stretto navigando lungo la parte occidentale della sua linea mediana in direzione nord.

Cosa succede nello Stretto di Taiwan

" Una flottiglia dell'Esercito popolare di liberazione composta da tre navi, guidata dalla portaerei Shandong, ha attraversato lo Stretto di Taiwan intorno a mezzogiorno di oggi a ovest della linea mediana in direzione nord ", ha dichiarato lo stesso ministero della Difesa taiwanese in una nota, riferendosi al confine al centro dello Stretto.

Mentre la presenza di navi da guerra cinesi è costantemente monitorata, e annunciata quasi quotidianamente da Taipei, il passaggio dello Shandong attraverso lo stretto di Taiwan, largo 180 chilometri, che separa l'isola dall'Asia continentale, è insolito. Le forze armate di Taipei hanno, come detto, monitorato la situazione e hanno incaricato aerei, navi della marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività.

Ricordiamo che Pechino rivendica Taiwan come parte integrante del proprio territorio, definendola una "provincia ribelle", così come l'intero Stretto e le sue acque territoriali. Dal canto suo, la marina degli Stati Uniti - partner di Taiwan - fa transitare le sue navi da guerra attraverso lo Stretto circa una volta al mese e conduce regolarmente missioni simili, per la libertà di navigazione, nel conteso Mar Cinese Meridionale.

In occasione dell'ultimo G7, a Hiroshima, Taiwan ha espresso il suo " sincero ringraziamento " al gruppo dei Sette per avere espresso l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto, citando la questione per il terzo anno di fila. " Negli ultimi anni, la Cina ha spesso usato mezzi militari ed economici per intimidire Taiwan e i Paesi limitrofi, ponendo serie minacce e sfide alla sicurezza dello Stretto di Taiwan, della regione Indo-Pacifica e del mondo ", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Taipei.

Tensione in aumento

Taiwan aveva precedentemente riferito che lo Shandong aveva navigato nelle acque del Pacifico occidentale, attraverso il Canale di Bashi, che separa l'isola dalle Filippine, prima di un incontro tra il presidente Tsai Ing Wen e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy a Los Angeles. Dopo che Tsai era tornata in patria, la Cina ha organizzato diversi giorni di esercitazioni intorno all'isola, con lo Shandong e i suoi aerei da combattimento attivissimi. Durante le manovre, Pechino ha mostrato ampie immagini della sua portaerei e dei suoi aerei da combattimento lanciati dall'imbarcazione.

Nel marzo 2022, lo Shandong ha attraversato lo Stretto, poche ore prima di un colloqui telefonico tra Joe Biden e Xi Jinping, i presidenti degli Stati Uniti e della Cina. In un episodio recente, avvenuto lo scorso aprile, il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha attraversato lo Stretto di Taiwan, causando la reazione di Pechino che, in tutta risposta, ha allertato il proprio esercito monitorando i movimenti della nave Usa.