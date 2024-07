Portatile prende fuoco a bordo, panico su un volo della American Airlines, tre feriti: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Panico a bordo di un aereo della American Airlines a causa di una coltre di fumo che si è sviluppata in cabina poco prima del decollo: tutta colpa della batteria di un laptop che ha preso fuoco dentro il bagaglio di uno dei passeggeri, costringendo il personale di bordo a far evacuare rapidamente il velivolo.

I fatti si sono verificati nella giornata dello scorso venerdì 12 luglio sul volo 2045 della American Airlines che sarebbe dovuto partire alle ore 12.15 dall'aeroporto internazionale di San Francisco per raggiungere quello di Miami.

Durante le fasi precedenti il decollo, tuttavia, in cabina si è sviluppato un piccolo incendio che ha causato la fuoriuscita di fumo, facendo scattare immediatamente l'allarme. Jan Jankai, uno dei presenti, ha raccontato del panico che si è scatenato a bordo dell'aereo in pochi istanti. Mentre raggiungeva il posto assegnatogli insieme ai suoi familiari, il ragazzo si è reso conto che qualcosa non andava: "Quando siamo arrivati ​nella parte posteriore dell'aereo, abbiamo iniziato subito a sentire un odore simile a quello di cavi bruciati" , ha detto il giovane, come riferito ad Abc7News.

Una volta seduto accanto a suo padre, Jan ha compreso che del fumo stava uscendo dal bagaglio di un passeggero che si trovava proprio dietro di loro. "E poi, cinque secondi dopo, del fuoco ha iniziato a uscire dalla sua cappelliera e dalla mia, ma soprattutto dalla sua: era un'enorme fiamma, che è salita fino al soffitto".

L'equipaggio si è immediatamente attivato per far evacuare tutti dal velivolo: “Lasciate stare i bagagli, pensate solo a uscire” , gridavano hostess e stewards. Ma non tutti hanno ascoltato il consiglio. "Oh mio Dio, così tante persone hanno preso le loro valigie dalle cappelliere”, ha spiegato Jan, “a un certo mi sonoddovuto mettere a gridare 'lascia le valigie e scendi'”.

Durante le fasi di evacuazione tre passeggeri sono rimasti feriti, e uno di essi ha avuto bisogno di ricevere immediata assistenza medica sul posto e quindi di essere condotto in ospedale. L'incendio di una batteria al litio non è un avvenimento insolito, ma la fortuna in questo caso è che l'episodio non si è verificato in volo, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere peggiori. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in sicurezza il velivolo, portando fuori la valigetta incriminata.