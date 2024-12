Brasile, Lula operato per emorragia intracranica

Il presidente del Brasile, Lula, e sua moglie, Janja da Silva

Come riportano i media brasiliani il presidente Luiz Inácio Lula da Silva è stato operato per un' "emorragia intracranica" conseguenza della caduta avvenuta in casa lo scorso 19 ottobre. Secondo quanto comunicato in una nota dall'ospedale siro-libanese di San Paolo, il presidente, 79 anni, è stabile e l'intervento è avvenuto senza complicazioni.

Lula si sta riprendendo in un'unità di terapia intensiva. Il presidente, che ha viaggiato dalla capitale Brasilia per essere curato a 1.000 chilometri a sud a San Paolo, viene monitorato costantemente dopo che l'emorragia è stata drenata. La presidenza brasiliana non ha ancora rilasciato alcun commento. Oggi, alle 9.00 ora locale, si terrà una conferenza stampa per discutere dell'intervento.

Lula è caduto nella propria abitazione a fine ottobre e ha subìto una piccola emorragia cerebrale e un trauma alla parte posteriore della testa che ha richiesto punti di sutura. Gli esami di inizio novembre avevano mostrato che le sue condizioni erano rimaste stabili. L'infortunio ha costretto il presidente ad annullare il viaggio in Russia per il vertice del gruppo BRICS, composto dai paesi dei cosiddetti mercati emergenti, in corso a Kazan, in seguito al consiglio medico di evitare per il momento i voli a lungo raggio.

L'operazione è stata eseguita circa due mesi dopo che Lula è caduto nel bagno della residenza presidenziale mentre si alzava da uno sgabello su cui era seduto per tagliarsi le unghie, come ha dichiarato in interviste successive. Da allora è stato sottoposto a esami periodici di risonanza magnetica per verificare eventuali segni di sanguinamento.

In un comunicato stampa diffuso dai suoi medici all'inizio di novembre, si affermava che gli esami avevano mostrato che le condizioni del presidente brasiliano erano stabili, e che poteva quindi riprendere le sue normali attività, compresi i viaggi aerei, come riportato all'epoca dai media locali.