Principe Harry, l'attacco alla famiglia reale: "Come Downton Abbey? Peggio, vi spiego perché"

Il principe Harry ha utilizzato l'arma dell'ironia per commentare le vicende che contraddistinguono la quotidianità della Royal Family, facendo storcere più di qualche naso tra i sudditi di sua maestà.

Ospite d'onore nonché relatore in occasione del 65° pranzo di Natale annuale del British-American Business Council, che ha avuto luogo a Santa Monica, in California, lo scorso venerdì 5 dicembre, il duca di Sussex si è evidentemente tolto un sassolino dalla scarpa. Durante il suo intervento, Harry non ha usato troppi giri di parole per creare un parallelo tra ciò che accade tra le mura domestiche nella Famiglia Reale e i fatti che vengono narrati in una delle più celebri e amate serie televisive britanniche degli ultimi anni.

"A volte la gente mi chiede se crescere con la Royal Family sia stato un po' come Downton Abbey di Julian Fellowes" , ha commentato il principe dinanzi al suo uditorio, “io rispondo sì, ma solo uno di quei mondi è pieno di drammi, intrighi, cene elaborate e matrimoni con americani, mentre l'altro è solo una serie televisiva” . Dopo aver tenuto a sottolineare il fatto che il pranzo a cui stava partecipando era a tutti gli effetti “la prima festa di Natale a cui prendo parte da un bel po' di tempo” , il duca di Sussex ha dedicato una parte del suo discorso alla condivisione di una serie di riflessioni sulla sua vita da cittadino britannico negli Stati Uniti d'America.

"Per me, essere britannico non è una condizione che deriva dalla tua posizione geografica, ma è strettamente connesso a ciò che rappresenti" , ha spiegato, raccontando anche le sue impressioni dopo aver vissuto i festeggiamenti del 4 luglio e definendoli “un'esperienza nuova” . "È un mondo nuovo per me, celebrare l'indipendenza dalla Gran Bretagna e, più specificamente, l'indipendenza dal mio trisavolo" , ha osservato.

