Il Principe Harry sconvolto dopo le accuse di molestie: "È sotto choc"

Sono pesantissime le accuse mosse da Sophie Chandauka, presidente di Sentebale, nei confronti del Principe Harry. La massima rappresentante dell'associazione ha infatti tacciato il secondogenito di Re Carlo di molestie e bullismo. Parole davvero molto dure che hanno portato grande sconcerto. Secondo Alex Rayner, vecchio amico di Harry, quest'ultimo sarebbe sconvolto.

Il durissimo attacco dell'associazione

Fondata nel 2006 dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho, Sentebale è un'associazione benefica che si occupa di bambini malati di Aids, ed opera in Lesotho e Botswana. I primi attriti risalgono al 2023, quando la presidente Sophie Chandauka affermò che il Principe stava portando avanti una campagna diffamatoria nei suoi confronti. Lo stesso anno, in aprile, la tensione si fece più evidente durante un evento di beneficenza tenutosi a Miami, quando Meghan Markle chiese a Sophie Chandauka di spostarsi mentre si stavano facendo delle foto di gruppo.

Il vero terremoto è avvenuto lo scorso marzo, quando Harry si è dimesso dal ruolo di patrono dell'associazione, mettendo fine alla sua presenza all'interno del comitato dei garanti. A seguirlo anche il principe Seeiso del Lesotho. Una scelta che ha destato parecchia attenzione, motivata dalle evidenti incompatibilità con la presidente Sophie Chandauka, aspramente criticata per i suoi metodi.

Quest'ultima, tuttavia, non è rimasta in silenzio, rilanciando altre accuse. Parlando con il Finalcial Times ed altri quotidiani, la presidente di Sentebale ha attaccato il Duca di Sussex. In particolare, la donna ha accusato il Principe di "abuso di potere, bullismo, molestie e misoginia".

La reazione di Harry

Le parole di Chandauka hanno sollevato un vero e proprio polverone. La situazione esplosiva ha portato la Charity Commission britannica ad aprire un'inchiesta. A detta di chi lo conosce, e gli è vicino, Harry sarebbe sotto choc per ciò che sta succedendo.

" È affranto e sbalordito all'idea che l'ente di beneficenza che ha fondato quando era solo un adolescente sia stato preso in ostaggio dalla presidente ", ha spiegato al Daily Mail l'amico Alex

È sconvolto, ferito e addolorato dalle cose che si stanno dicendo sul suo conto. È troppo presto per dire se proverà a riprendersi l'ong. Si sente come se gli avessero tagliato un dito

. "", ha aggiunto.